Més serveis mínims en el segon dia de vaga al metro

Les aturades han tornat al metro aquest dimarts a les set del matí. El segon dia de protesta dels treballadors del suburbà, però, té més serveis mínims que el primer. Després de les aglomeracions que es van viure ahir –sobretot a primera hora– el departament de Treball ha elevat un 15% els serveis mínims fixats, de manera que, en hora punta, circulen un 65% dels trens i, en la resta de franges, un 45%. El comitè d'empresa ha xifrat el seguiment d'avui, com el d'ahir, en el 90%. La protesta es fa contra la gestió que està fent Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) de la crisi de l'amiant -avui mateix els sindicats asseguraven tenir constància de dos treballadors més de l'àrea d'atenció al ciutadà tindrien afectació pleural- i asseguren que el seguiment de la vaga és més alt, del 95%, en el sectors més afectats per la presència d'amiant.

La part més carregada de la xarxa era ahir el tram central de la L5, on va fer falta regular l'accés a les estacions de Sagrada Família i Sagrera. Avui, amb l'increment de serveis mínims, els metros estan circulant cada quatre minuts en aquesta línia –ahir la freqüència establerta era de sis minuts– i en intervals d'entre cinc i set minuts en la resta de línies convencionals. Les freqüències de pas pugen fins a entre set i nou minuts en el cas de la L9 i la L10.

La vaga es fa de forma parcial amb aturades de dues hores per torn: de set a nou del matí, de quatre a sis de la tarda i de 22.50 i a 0.50. Aquesta última franja és la que comptarà amb uns serveis mínims del 45%, segons els canvis dictats per Treball.

Sindicats i empresa topen, sobretot, per la manera com s'està abordant la crisi de l'amiant. Els treballadors demanen transparència i més controls per detectar possibles afectacions. I la polèmica ha anat a més aquest cap de setmana amb la denúncia del comitè d'empresa que hi ha dues treballadores d'atenció a l'usuari amb afectació pleural. Avui mateix, a més han informat de dos casos més de personal d'aquesta àrea que, segons les revisions que els fa l'institut contractat per l'empresa, tindrien engrossament pleural. En total, doncs, serien quatre casos de treballadors d'àrees no relacionades amb el manteniment. TMB nega que en tingui constància i assegura que tots els casos detectats –fins ara, 20– són de personal del departament de projectes i manteniment i que les afectacions no són greus.

Els sindicats asseguren que esperen que la direcció de la companyia els convoqui per reunir-se i intentar solucionar el conflicte.