Metges i usuaris insten a posar fi a la precarietat

No es pot tibar més la corda. Això és el que pensen professionals sanitaris i usuaris que en els últims mesos han alçat la veu per denunciar que la professió sanitària està tensionada. Els efectes de les retallades no s’han arribat a revertir, la pressió assistencial es combat a hores d’ara amb l’esforç i les hores extres dels professionals sanitaris -que ja no amaguen que treballen al límit-, falten substituts i hi ha metges que cobren 1.500 euros o menys. “Necessitem mecanismes per reduir la sobrecàrrega assistencial que pateixen els metges, sobretot els de primària, i millorar les condicions de treball”, assegurava ahir el president de Metges de Catalunya, Jordi Cruz. El president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, també adverteix d’un “còctel explosiu” amb “professionals sènior cremats” i “joves en situació de temporalitat o precarietat”. Situació que se suma a un problema de futur: en els pròxims deu anys es jubilaran un terç dels metges. “Si no s’hi posen recursos i no fem canvis en el model assistencial i d’organització, el sistema pot no ser sostenible”, adverteix Padrós. Aquest és un dels temes que es posaran avui sobre la taula en la cimera per abordar les necessitats dels professionals que ha convocat el departament de Salut. En la trobada hi participen col·legis professionals, sindicats, organitzacions sanitàries, entitats ciutadanes, societats científiques i universitats, ja que un tema clau són els canvis en la formació dels metges. D’aquí n’haurien de sortir les línies mestres per redefinir la sanitat del futur i el perfil del professional sanitari. “Calen metges organitzats d’una altra manera i amb més autonomia de gestió”, assenyala Padrós. Durant la trobada també s’han d’abordar les noves necessitats dels pacients, que cada cop són més vells, tenen més patologia crònica i estan més ben informats. I això requereix també un perfil de professional diferent.

Salut demana “confiança”

Metges de Catalunya veu “amb bons ulls” aquest diàleg “transversal i participatiu”, però reclama resoldre abans els problemes “que ara mateix ofeguen la sanitat catalana”, que són: la manca de finançament, la precarietat laboral i la sobrecàrrega assistencial. El sindicat recorda que encara no s’ha recuperat el pressupost d’abans de les retallades: 9.875 milions d’euros el 2010 enfront els 8.876 del 2017.

Fonts del departament asseguren que les dues qüestions “no són incompatibles”. “No som on volem ser, però l’objectiu avui és parlar de com ha de canviar la formació dels metges i com s’ha de garantir la presència d’especialitats en tot el territori”. El departament que encapçala Alba Vergés demana als professionals un vot “de confiança”: “Vam dir que revertiríem la precarietat i ho estem fent”.