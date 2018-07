El Ministeri de l'Interior busca policies i guàrdies civils per enviar-los al Camp de Gibraltar

El Ministeri de l'Interior busca de manera urgent policies nacionals i guàrdies civils per reforçar la vigilància de la comarca del Camp de Gibraltar en el marc del pla especial de seguretat a la zona que ha posat en marxa fa una setmana. Segons l'agència Efe, divendres es va publicar una convocatòria de la divisió de personal de la Policia Nacional perquè els agents que vulguin anar-hi en comissió de serveis ho comuniquin abans del dia 8.

L'oferta és per a policies de les escales bàsica i de subinspectors, perquè s'incorporin a les comissaries locals sense dret a indemnització. La Guàrdia Civil també va oferir divendres 60 places en diferents casernes d'Algesires, però sí que ofereix indemnització als policies que demanin anar-hi. Les dues convocatòries es basen en la instrucció 9/2018 de la Secretaria d'Estat de Seguretat emesa dimarts de la setmana passada i que posa en marxa el pla especial davant el "notable i progressiu deteriorament de les condicions de seguretat de la zona com a conseqüència, de manera especial, del fort impacte de les activitats del crim organitzat".

La instrucció, a la qual ha tingut accés Efe, assenyala que el pla estarà en vigor fins el 2019. El coordina la número dos del ministeri, Ana Botella, i inclou una sèrie de mesures "d'impacte" fins el 31 de desembre. La convocatòria de places és una d'aquestes mesures, i pretén augmentar "de manera immediata" els recursos humans. Detalla que, mentre no es cobreixin amb el concurs habitual, es faran les comissions de servei que calguin.

La decisió arriba després d'incidents com la detenció de dos presumptes narcotraficants per matar un nen de vuit anys envestint l'embarcació en què navegava amb el seu pare, o l'agressió a nou guàrdies civils fora de servei per part d'una quarantena d'assistents a una comunió.

També s'incrementarà el número d'agents dedicats a les unitats dedicades al crim organitzat i el blanqueig de diners, alhora que es reforçarà la presència d'unitats de resposta de seguretat ciutadana dels dos cossos policials. La instrucció també anuncia que el Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat (CITCO) posarà en marxa un grup dedicat a l'"elaboració permanent d'intel·ligència" sobre la situació.