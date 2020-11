Mitjà carrega contra Aragonès: "Ha sigut egoista i no s'ha preocupat per l'interès general"

L'investigador de l'Hospital de Can Ruti de Badalona Oriol Mitjà ha carregat durament contra el vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, que aquest divendres ha quedat escollit com a candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat perquè no s'ha presentat cap altra candidatura. Mitjà ha afirmat que, així com hi ha dirigents d'ERC que són "honestos i amb vocació de servei públic", "Pere Aragonès no és un d'ells". "Durant la pandèmia ha sigut egoista i no s'ha preocupat gens per l'interès general", ha afirmat en un tuit.

En un segon tuit ha dit que durant la pandèmia ha interaccionat amb molts polítics i que sap "quins han respòs de forma noble i solidària i quins han prioritzat la seva agenda personal". "Són més importants les persones que la ideologia dels partits i voldria una persona bona com a president de la Generalitat", ha afirmat.

Hi ha polítics d' @Esquerra_ERC honestos i amb vocació de servei públic: @martavilaltat @estercapella @robertfabregat i tants altres.



He interaccionat amb molts polítics durant la Covid-19. Sé quins han respòs de forma noble i solidaria i quins han prioritzat la seva agenda personal.



No és el primer cop que Mitjà critica el Govern. Fa uns dies va criticar amb duresa la consellera de Salut, Alba Vergés, també d'ERC, de qui va dir que "li falta coneixement en medicina i salut pública, i humilitat per escoltar els experts que en saben". "Les persones que han estat al capdavant han sigut perillosament incompetents i no hauríem de permetre que en unes eleccions mantinguessin el seu lloc de treball", va dir a TV3, on va atribuir la taxa de morts a Catalunya a un Govern "perillosament incompetent".

Mitjà, a través de Twitter, va insinuar que l'editorial no provenia de la periodista –"M'atreveixo a dir que això no ho has escrit tu", va dir–, i el consell professional de Catalunya Ràdio va emetre un comunicat per criticar l'editorial i deixar clar que una de les missions dels mitjans públics és "fomentar l'esperit crític".

Després de la polèmica Mitjà va tornar a Catalunya Ràdio i, en una entrevista amb Laura Rosel, va parlar d'Aragonès. Va explicar que l'expresident Quim Torra li va oferir un càrrec no polític al Govern però que va ser Aragonès qui va "declinar" la seva ajuda. "A finals de la primera onada van contactar amb mi per ajudar a decidir quines eren les mesures que havíem de prendre després del confinament. Em van oferir entrar al Govern en un càrrec no polític però amb rang de conseller, i el vaig rebutjar perquè no es donaven les condicions mínimes de neutralitat per poder treballar amb la comunitat política i la científica", va dir Mitjà. Segons va explicar, va parlar després amb Aragonès, que li hauria dit que les funcions executives que Mitjà reclamava ja les tenia el departament de Salut.

"El president em va oferir una posició de comissionat, amb rang de conseller, que, per tant, tenia capacitat executiva en les competències en salut pública i en altres temes transversals. Jo vaig demanar el màxim suport de totes les forces polítiques per poder actuar d'una forma políticament neutra, i quan vaig contactar amb la segona força del Govern, que està en coalició, en concret amb Pere Aragonès, ell va declinar la meva voluntat d'ajudar", va afirmar.

Quan Laura Rosel li va preguntar sobre per què ell és tan crític i altres científics no, Oriol Mitjà va apuntar: "Jo opto més per la transparència i per oferir tota la informació al ciutadà. El que ha passat en aquest conflicte és que hi ha hagut dos blocs polítics en què els líders han pres més protagonisme. Jo crec que el poble ha de tenir la informació i els mitjans heu d'exercir el dret a fer de contrapès". "Em sembla bé que els mitjans facin crítica, a qui sigui i com sigui, però el sentit comú dictamina que la segona onada no s'ha controlat a temps i que això s'havia de dir", va indicar, en resposta a les crítiques que li va fer Rosel.