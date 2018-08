Espanya acollirà 60 immigrants de l''Aquarius' després d'arribar a un acord de repartiment amb 5 països més

Tres dies després de la crida de la segona crida de l''Aquarius', la Unió Europea finalment ha respost. I al final Espanya sí que acollirà, però només alguns dels immigrants que hi viatgen a bord. Un total de sis estats europeus han arribat a un acord per repartir-se el total de 244 immigrants rescatats per l''Aquarius' -en les últimes hores s'han sumat 103 immigrants més al vaixell. Espanya, en concret, n'acollirà 60, segons han confirmat fonts de la Moncloa. Al seu torn, el govern portuguès ha avançat que el vaixell atracarà a Malta i que Lisboa n'acollirà 30.

Durant el matí la Moncloa ha donat allargs a l'oferiment del president de la Generalitat, Quim Torra, per acollir l''Aquarius' en els ports gestionats per la Generalitat a l'espera que s'arribés a un acord a nivell comunitari. L'anunci, però, certifica que el vaixell no atracarà un altre cop en territori de l'estat espanyol, com ja va fer a València el juny just després que Sánchez aterrés a la Moncloa.

Amb aquest acord, el govern espanyol busca treure's de sobre la pressió després d'assenyalar ahir que Espanya "no és el port més segur" per acollir el vaixell en no tractar-se del que està més a prop segons el dret marítim internacional. Aquest matí ja avançava que s'arribaria "en les pròximes hores" a una "solució comuna". Fonts de la Moncloa han assenyalat que el govern espanyol ha treballat "des del primer minut amb la Comissió Europea i d'altres països en la coordinació d'una resposta comú i solidària" de l''Aquarius'. D'acord amb aquestes mateixes fonts, es tractava de negociacions "intenses" que requerien de "discreció".

En aquest sentit recorden que Sánchez s'ha referit en diverses ocasions a una "Europa humanitària i solidària" i que la solució acordada va en aquesta direcció. Des de feia dos dies que la Moncloa mirava a l'Elisi perquè França es comprometés a acollir aquest cop l''Aquarius'. Segons ha explicat el ministre d'Administració Interna portuguès, Eduardo Cabral, la solució ha anat de la mà de Portugal, Espanya i França. "Tots tres països s'han coordinat, com ja van fer en casos anteriors, han mostrat una disponibilitat comí i Malta ha autoritzat que atraqui el vaixell. Hi haurà una operació similar a la que ja es va fer fa un mes amb el Lifeline (un altre vaixell de rescat)", ha dit Cabrita a l'agència pública Lusa.

Finalment, les mateixes fonts del govern espanyol asseguren que "Espanya no ha canviat la posició respecte l'actuació duta a terme amb l''Aquarius' el juny" perquè si es produeix ara "una solució comú europea és la conseqüència d'això". Des del govern portuguès també defensen que cal una "posició estable a nivell europeu que interpel·li tothom. "No podem anar de solució 'ad hoc' en solució 'ad hoc' sempre que hi ha un vaixell a la deriva pel mediterrani", ha afegit el ministre portuguès.

'No' a l'oferta de Torra

Sobre l'oferiment de Torra, fonts del ministeri de Foment han assenyalat que el vaixell amb 141 immigrants a bord podria atracar a Palamós, Vilanova o Sant Carles de la Ràpita però que tindria problemes per desembarcar. A més, el ministeri de l'Interior alerta que tindrien el mateix tracte que qualsevol immigrant que arriba sense papers a Espanya, igual que ja van fer amb els que van desembarcar amb Open Arms a Algesires la setmana passada i no pas amb el primer desembarcament de l''Aquarius' a València, just després que Pedro Sánchez arribés a la Moncloa.