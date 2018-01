Montcada crea un grup de treball per garantir la redacció del soterrament de la R2

El projecte de soterrament de la R2 al seu pas per Montcada i Reixac, previst per a l’any 2020, comptarà amb un nou grup de treball que controlarà i col·laborarà amb les empreses encarregades de redactar el projecte amb l’objectiu de garantir el compliment dels acords i dels terminis establerts.

Així ho ha decidit la comissió de seguiment del projecte, integrada per representants del ministeri de Foment, Adif, la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments de Barcelona i Montcada i la plataforma ciutadana, en la reunió celebrada avui al consistori vallesà. El nou grup estarà format íntegrament per tècnics de totes les administracions i donarà aire a la comissió, que deixarà de banda les reunions bimensuals dutes a terme des de la primavera passada i es tornarà a trobar abans de l’estiu amb els resultats del grup sobre la taula.

“L’objectiu és posar en comú totes les necessitats, no només les ferroviàries, per tal que estiguem en condicions de licitar les obres a finals de l’any 2019”, ha explicat en finalitzar la reunió el president d’Adif, Juan Bravo, que ha destacat que s’està complint “escrupolosament” amb la planificació fixada en l’acord de soterrament. “El nou grup es reunirà amb les empreses adjudicatàries per fer el seguiment de la redacció del projecte i col·laborar en la seva elaboració”, ha destacat l’alcaldessa de Montcada, l’ecosocialista Laura Campos, que s’ha mostrat “satisfeta” pels avenços i el compliment dels terminis. A principis d'any, Adif va adjudicar el contracte de redacció de l'estudi informatiu i dels projectes bàsic i constructiu del soterrament de la R2 a una Unió Temporal d'Empreses (UTE), amb un termini de 21 mesos i un pressupost de prop de 2 milions d'euros.

Millorar la seguretat

D’altra banda, el president d’Adif també s’ha compromès a dur a terme accions per tal de millorar la seguretat al voltant de la R2 a Montcada. En concret, es reformaran els dos passos a nivell del centre del municipi amb espais segregats per a vianants i vehicles, amb la previsió de licitar les obres a finals d’any amb un pressupost d’uns 180.000 euros. A més, Adif rehabilitarà i farà canvis en el tancat existent al voltant de les vies de tren de la mateixa línia, uns treballs que també es licitaran abans d’acabar l’any amb pressupost d’uns 600.000 euros. “L’objectiu és millorar la difícil integració del ferrocarril en l’àmbit urbà de Montcada”, ha afirmat Bravo.