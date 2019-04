Mor un conductor de 86 anys en un accident a la N-340 a Altafulla

Un conductor de 86 anys va morir ahir en xocar amb el seu vehicle contra una furgoneta a la carretera N-340, al seu pas per Altafulla (Tarragonès). Segons ha informat aquest dilluns el Servei Català de Trànsit (SCT), l'accident es va produir cap a les 16.20 hores en el punt quilomètric 1.175,9 de la N-340 quan, per causes que encara s'estan investigant, es va produir una col·lisió per envestida entre una furgoneta i un turisme.



Com a conseqüència del xoc, el conductor del turisme va quedar ferit de gravetat i va ser traslladat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona, on finalment ha mort.



La víctima ha estat identificada com a B.B.V., de 86 anys i veí de Valls (Alt Camp).



En l'accident, en el qual van treballar sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del SEM, van quedar ferides lleus dues persones més que van ser traslladades a l'Hospital de Santa Tecla.



Amb aquesta víctima ja són 40 les persones que han mort aquest any en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya.