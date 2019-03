Mor un home detingut al desplomar-se a la comissaria de les Corts

Un home que estava detingut va morir aquest dissabte a les 7.30 h després de desplomar-se a la comissaria dels Mossos d'Esquadra, al barri de les Corts, segons ha avançat Europa Press.

El detingut havia ingressat a les 22.45 h de divendres per abusos sexuals i, abans d'ingressar, va demanar una visita mèdica en què no se li va detectar cap incidència.

A les 6 h va esmorzar amb normalitat i a les 7.30 h, quan era a l'àrea de custòdia, es va desplomar. Els agents van intentar reanimar-lo i van avisar el SEM, que va seguir amb la reanimació, però finalment no el van poder salvar.

És la segona mort en comissaries dels Mossos aquest any, després que al gener un noi de 18 anys que estava detingut a la comissaria de Ciutat Vella de Barcelona morís a les dependències policials. Els Mossos d’Esquadra van informar que el noi, de nacionalitat siriana, era un veí de Barcelona que havia estat detingut de matinada per un furt al carrer Vistalegre de Barcelona, al barri del Raval, cap a les 7 h. Poc després de la detenció, el noi va dir que es trobava malament i va ser traslladat al centre d’atenció primària (CAP) de Pere Camps, a 100 metres de la comissaria, on el va visitar un metge, segons van informar els Mossos. El noi va acabar tornant a la comissaria i al cap de pocs minuts es va tornar a trobar malament per una “indisposició”, segons el comunicat dels Mossos. Diversos agents li van practicar maniobres de reanimació fins que van arribar metges del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que també van provar de reanimar-lo, però no van poder salvar-li la vida.