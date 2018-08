Mor ofegat un nen a una piscina de l'Ametlla de Mar

Un nen de 18 mesos i nacionalitat belga ha mort ofegat en una piscina de l'Ametlla de Mar (Tarragona), segons han informat a Europa Press els Mossos d'Esquadra.

Els fets van passar dijous a la tarda en una piscina particular de la urbanització Tres Cales del municipi. Els serveis sanitaris van acudir-hi, però no no van aconseguir reanimar el petit.

L'alcalde de l'Ametlla, Jordi Gaseni, ha explicat en declaracions als mitjans que el consistori estudiarà si, mitjançant una ordenança, pot obligar a fer que els apartaments i xalets turístics que disposen de piscina hagin de tenir algun tipus de protecció.