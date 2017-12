Mor el treballador d'una empresa de Riudellots de la Selva després de caure-li quatre plaques de granit a sobre

Un treballador de 55 anys d'una empresa de Riudellots de la Selva (Selva) situada al polígon d'aquest municipi ha mort aquest dijous a la nit després de caure-li a sobre tres plaques de granit d'uns 2x4 metres que pesaven una tona i mitja aproximadament.

Qui va donar l'alerta va ser la dona de la víctima, que va trucar als seus companys de feina estranyada perquè era de nit i no tornava a casa. Davant d'això, els treballadors de la companyia de marbres i granits van tornar a la feina i van trobar l'home sota les quatre peces de granit.

Els serveis d'emergències van rebre l'avís de l'accident cap a les 11 de la nit i fins al lloc s'hi van desplaçar dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, quatre dotacions dels Mossos d'Esquadra i efectius de la Policia Local i del Sistema d'Emergències Mèdiques. Un cop van retirar les peces de granit, que per causes que es desconeixen li van caure a sobre, van comprovar que ja no podien fer res per salvar la vida del treballador. La víctima és un veí de Banyoles de 55 anys i de nacionalitat espanyola.

Els Mossos van posar els fets en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners i del departament de Treball, d’acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.