Els mossos relacionen el crim d'Argentona amb l'àmbit passional i no el narcotràfic

Els Mossos d'Esquadra situen el mòbil del crim d'Argentona en l'àmbit passional i el desvinculen de l'activitat de l'organització dedicada al tràfic de marihuana i blanqueig de capitals. La policia va utilitzar tècniques de geolocalització per recuperar el cos d'un home albanès desaparegut fa un any que estava enterrat en una nau industrial a més d'un metre sota terra i cobert de formigó i cal viva. La investigació de la desaparició va fer aflorar una organització criminal, amb set plantacions interiors de marihuana repartides per diverses localitats catalanes. S'han detingut dotze dels seus integrants, dels quals tres estan implicats en l'homicidi. Entre els detinguts hi ha la parella de la víctima, que segons els investigadors va morir d'un tret al cap, i l'autor material del crim que era l'electricista que preparava les plantacions. Els Mossos van intervenir 28 quilos de marihuana i van comissar 2.950 plantes.

La víctima va morir d'un tret al cap, que va ser enterrat amb cal viva i l'autor del crim i la parella de la víctima mantenien una relació sentimental, d'aquí que els investigadors hagin conclòs que es tracta d'un crim passional.

La investigació es remunta al juny del 2017, quan una dona amb nacionalitat moldava presenta una denúncia de desaparició d'un home albanès a comissaria. Explica que el coneix des de fa poques setmanes perquè li ha llogat una habitació del seu pis, que l'home ha marxat del domicili però que ha deixat tots els seus efectes personals. Un mes després, el pare del desaparegut ve expressament des d'Albània i presenta una altra denúncia a la comissaria de Granollers. Els agents detecten la coincidència i llavors el pare els explica que la dona que ha posat la primera denúncia és la parella del seu fill, amb qui conviu des de fa anys a Catalunya. Això fa que els Mossos sospitin i traspassin el cas a la Unitat Central de Persones Desaparegudes.

Les primeres indagacions se centren en l'entorn del desaparegut i en la reconstrucció de la seva activitat en les darreres hores abans de desaparèixer. És llavors quan els agents detecten l'existència d'una organització criminal que es dedica al cultiu intensiu de marihuana en interiors i al blanqueig de capitals. A més de les plantacions, sempre dintre de naus industrials repartides per diversos punts de Catalunya, els Mossos constaten que els integrants del grup han dissenyat una enginyosa estructura empresarial legal que dona cobertura a la seva activitat criminal. En aquest punt s'incorpora a la investigació la Unitat Central d'Estupefaents, que s'ocupa d'aquesta branca del cas.

Les diverses gestions realitzades sobre les persones investigades confirmen les sospites inicials i els agents obtenen indicis clars d'un crim amb ocultació posterior de cadàver. Demanen altres diligències judicials perquè veuen risc de destrucció d'evidències, ja que els sospitosos volien traslladar les restes de la víctimes perquè en poc temps els vencia el lloguer de la nau industrial on era el cadàver.

Això va apressar els investigadors, que d'una banda van detenir les tres persones relacionades amb el crim, entre els quals hi ha la dona moldava parella de la víctima, i de l'altra van dirigir-se a la nau industrial d'Argentona on sabien que trobarien el cadàver. Un dels detinguts va explicar als Mossos i a la comitiva judicial com havien comès l'homicidi. Un cop dins de la nau hi va haver una col·laboració que va resultar clau per a la trobada del cos.

Les tasques de geolocalització es van dur a terme gràcies a un geofísic, que va posar els mitjans necessaris per a la recerca amb la seva empresa Falcon High Tech. Així es va poder delimitar el punt exacte on hi havia la fosa on estava enterrat el cadàver, sepultat sota una capa de formigó. També hi van participar dos antropòlegs forenses. L'excavació va començar divendres i va concloure dissabte, ja que s'havia de treballar amb molta precisió per no malmetre el cos.

Els Mossos d'Esquadra van trobar el cos enterrat amb cal viva a un metre de profunditat i cobert de formigó. Els investigadors apunten que la víctima va morir d'un tret al cap mentre treballava en la preparació de la nau per acollir una nova plantació de marihuana. L'autor del tret hauria estat l'electricista que preparava les instal·lacions que segons els tècnics que van inspeccionar les naus eren de molt bona qualitat. Un cop mort, diversos membres de la banda van enterrar el cos a la nau aprofitant un forat que havien fet per instal·lar unes canonades.

Els investigadors han conclòs que el crim va tenir una motivació passional pel fet que l'endemà del crim, l'autor del tret i la parella de la víctima van anar a viure junts. Segons els Mossos, la víctima i la dona detinguda eren parella des de feia sis anys quan ella va arribar a Catalunya per exercir la prostitució i la víctima era el seu proxeneta.

En paral·lel a la localització del cadàver, els Mossos van dur a terme nou entrades i escorcolls en diverses poblacions de Catalunya, tant en domicilis com a les naus industrials on hi havia els cultius de marihuana: Terrassa, Cerdanyola del Vallès, Argentona, Vallirana, La Roca, Barcelona i Premià de Dalt. Els investigadors van detenir dotze persones i van intervenir 28 quilos de marihuana. Es van desmantellar set plantacions i van comissar 2.950 plantes.

Els Mossos d'Esquadra asseguren que les plantacions eren tècnicament molt avançades i que el tipus de marihuana que es plantava era d'una espècie adaptada a ser plantada en interiors amb una gran concentració en THC.

Els detinguts han passat a disposició judicial i el jutge ha decretat presó per a cinc, tres per l'homicidi i dos per delictes contra la salut pública. Els altres han quedat en llibertat amb càrrecs i retirada del passaport. Les tres persones implicades en la mort de l'home són de nacionalitat espanyola, moldava i albanesa.