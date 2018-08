Els Mossos anuncien que Trapero no vol cap homenatge pel 17-A

Els Mossos d'Esquadra han emès un comunicat on demanen als ciutadans que no se sumin a les "iniciatives amb què es pretén reconèixer la tasca del major al capdavant dels Mossos d’Esquadra durant els atemptats". Expliquen que hi ha propostes que volen "utilitzar la imatge del major Josep Lluís Trapero durant l'acte d'homenatge a Barcelona a les víctimes dels atemptats del 17-A" i demanen "que es mantinguin al marge de debats polítics els Mossos d’Esquadra i al Major Trapero".



"Aquesta és una petició formulada pel mateix major Trapero, que ha comunicat a prefectura la seva voluntat que no es faci un ús públic de la seva imatge en aquest esdeveniment on el protagonisme i el reconeixement ha de ser per les víctimes, ni tampoc en d’altres amb reivindicacions polítiques", insisteix el comunicat. Afegeix que tot el cos "agraeix les mostres d’agraïment que està rebent de la ciutadania per la feina que els Mossos juntament amb els cossos d’emergències van dur a terme durant l’atac terrorista".

Ahir la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va anunciar la convocatòria, juntament amb Òmnium Cultural, d'un acte a l'exterior de la presó de Lledoners el 17 d'agost a la tarda per agrair la feina al cos dels Mossos i per denunciar l'absència del major Trapero i de l'exconseller d'Interior Quim Forn, que van tenir un paper clau en els atemptats.