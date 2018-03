Els Mossos desmantellen una plantació de marihuana i detenen cinc persones

Els Mossos d'Esquadra van desmantellar el passat 23 de febrer una plantació de marihuana valorada en 200.000 euros a la localitat de Mediona (Alt Penedès), on també van detenir cinc homes, segons informa avui la policia.

A més, van denunciar tres dones com a responsables de la plantació, formada per mil plantes de marihuana, que van ser decomissades. Els cinc detinguts son de nacionalitat dominicana, d'entre 30 i 59 anys, i veïns de Terrassa (Vallès Occidental), mentre que les tres dones denunciades també son dominicanes, de 34, 30 i 22 anys i veïnes de Mediona.

Les dones van ser denunciades com a presumptes autores d'un delicte contra la salut pública pel cultiu, elaboració i tràfic de drogues.

Els Mossos han informat a la companyia elèctrica perquè valori si hi va haver frau en el consum elèctric i decideixi si presenta denúncia.

Agents dels Mossos que realitzaven tasques de prevenció de robatoris van detectar el passat 23 de febrer a la urbanització Sant Elies de Mediona una forta olor de marihuana procedent de l'aparcament d'una casa on hi havia una gran quantitat de plantes. La policia va identificar els homes que van arribar en aquell moment a l'immoble.

Els Mossos van comprovar que a l'interior hi havia unes mil plantes de marihuana i d'altres elements per al seu cultiu, així com ventiladors, aire condicionat, un sistema d'extracció d'aire, d'il·luminació especial per a aquestes plantes, humidificadors industrials i una peladora per separar els cabdells de la resta de la planta.

Els Mossos van confiscar 36 quilos de cabdells preparats per a la venda, amb un valor aproximat al mercat de 200.000 euros, i van detenir els cinc homes, a més de denunciar les tres dones, ja que tenien al seu càrrec menors d'edat, i tots ells estan a disposició judicial