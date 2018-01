Els Mossos investiguen una agressió sexual al Parc del Francolí de Tarragona

Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual que va passar dijous al Parc del Francolí de Tarragona. Una dona va ser agredida en aquesta zona a plena llum i immediatament després dels fets es va dirigir a la comissaria de la Guàrdia Urbana, segons ha confirmat a l'ACN l'Ajuntament de Tarragona.

La víctima va posar una denúncia davant els Mossos, que mantenen una investigació oberta per trobar l'agressor. De moment, no hi ha cap detingut.