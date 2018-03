Alliberen la dona del cònsol a Barcelona sana i estalvia

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han aconseguit alliberar sana i estalvia la dona del cònsol de Mali, segrestada per un ciutadà d'aquest país a l'interior de l'edifici consular de Barcelona, situat a l'Avinguda Josep Tarradelles de Barcelona, des de les tres de la tarda d'aquest dilluns. Els equips especials de la policia han mediat amb l'home durant més de cinc hores. Darrera de l'acció hi hauria un problema de documentació d'aquest home.

20.32 Alliberada sana i estàlvia la dona retinguda al Consulat de Mali. Detingut l'home que la retenia. Dispositiu conjunt amb @policia pic.twitter.com/lazzzI5j23 — Mossos (@mossos) 19 de març de 2018

540x306 L'home i la dona retinguda, des de la finestra de la sala del consolat on es troben / ALEJANDRO GARCÍA/EFE L'home i la dona retinguda, des de la finestra de la sala del consolat on es troben / ALEJANDRO GARCÍA/EFE

Els Mossos han identificat un ciutadà de Mali com el responsable de la retenció i a hores d'ara treballen per posar fi a la situació, darrera de la qual hi hauria un problema de documentació d'aquest home. Els agents intenten negociar amb el segrestador des del replà. L'home encara no ha obert la porta i cap a les vuit del vespre ha entrat amb la dona a una sala del consolat que és visible des del carrer. El presumpte segrestador n'entra i surt amb actitud tranquil·la. El porter de la finca contigua, el Paco, ha explicat que ha vist entrar al cònsol sobre les cinc de la tarda.

540x306 Un dels agents del Grup especial d'Intervencions dels Mossos d'Esquadra al consolat de Mali / FRANCESC MELCION Un dels agents del Grup especial d'Intervencions dels Mossos d'Esquadra al consolat de Mali / FRANCESC MELCION

Les treballadores de la botiga de roba de nadons que hi ha just al costat del consolat s'han trobat el desplegament policial mentre obrien el negoci, cap a tres quarts de quatre de la tarda. "Semblava una pel·lícula", explica la Glòria: "Hi havia agents amb metralladores entrant a l'edifici", afegeix. Un altre treballador, en Diego, era al magatzem de la botiga, que està a la mateixa finca del consolat. "Li demanaven que sortís al replà per negociar, però ell no responia", a explicat a l'ARA.

540x306 Agents a l'exterior del consolat de Mali a Barcelona / FRANCESC MELCION Agents a l'exterior del consolat de Mali a Barcelona / FRANCESC MELCION

Els agents han tallat preventivament el trànsit al tram final de l'avinguda Josep Tarradelles. Els vehicles es desvien per l'avinguda de Sarrià. Els autobusos 27, 59 i D-40 també es desvien del seu recorregut habitual i no arriben a la plaça Francesc Macià.