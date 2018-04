Els Mossos redueixen un home que s'havia atrinxerat en un pis d'Amposta amb una arma de foc

Els Mossos d'Esquadra han reduït un home que s'havia atrinxerat aquest vespre en un pis d'Amposta amb una arma de foc. La policia ha rebut l'avís dels veïns a les 19 h, quan s'ha generat una situació de confusió a la zona que ha alarmat la gent que hi havia a l'avinguda de la Ràpita d'Amposta. També els Mossos han demanat a través de Twitter que la població no s'acostés a aquesta àrea del municipi i fes cas de les indicacions dels agents. L'home hauria pogut fer alguna detonació, i això hauria provocat aquesta confusió, ja que es trobava en un pis d'un bloc on als baixos hi ha una joieria.

Estem treballant en un incident a l'avinguda de la Ràpita, a Amposta. No us acosteu a la zona i feu cas de les indicacions dels agents pic.twitter.com/xZjBto9WpA — Mossos (@mossos) 3 de abril de 2018

Cap a les 20.30 h els agents han pogut accedir al domicili on s'havia atrinxerat l'home, que s'havia tancat en una habitació i s'havia autolesionat. Els Mossos han pogut reduir-lo, però davant el seu estat d'alteració han optat per emmanillar-lo mentre no arribaven els serveis d'assistència mèdica. La policia ha apuntat que ningú més ha resultat ferit en els fets i que l'home estava sol dins el pis.