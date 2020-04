Els Mossos alerten d'un "relaxament" de la ciutadania en complir el confinament

Els últims dos caps de setmana els Mossos d'Esquadra han detectat un "relaxament" de la ciutadania en el compliment del confinament pel coronavirus. El percentatge de denúncies que han posat, respecte al nombre de persones que han identificat, ha anat a l'alça. "La gent s'està movent més sense causa justificada", apunten fonts policials, que ho vinculen a un cansament de la situació per part de la població i que la fase del desconfinament s'està allargant. També es pensa que pot estar relacionat amb la sortida dels nens al carrer i que els treballadors d'activitats no essencials ja puguin anar a la feina. El cap de setmana les multes a persones que es desplaçaven sense poder-ho fer van créixer un 10% respecte a la setmana anterior. El Servei Català de Trànsit també ha notat un augment de la mobilitat en diferents vies.

Per això, els Mossos preparen un dispositiu per aquest cap de setmana, quan ja es podrà sortir a fer esport i passejar, que serà similar al desplegament que van fer per Setmana Santa. L'objectiu serà sancionar els desplaçaments que no es puguin fer i a les segones residències per evitar que es dispari la mobilitat. En l'operació sortida i tornada de la Setmana Santa, la policia va fer gairebé uns 500 controls a tot Catalunya amb uns 2.000 agents. Però fonts dels Mossos admeten que el fet que es donin més opcions a la gent per poder trepitjar el carrer "dificulta l'actuació policial perquè costa més discriminar i el context és complex". En aquest sentit, des del departament d'Interior insisteixen en fer franges horàries per facilitar i vigilar la sortida de les persones.

Fins ara, els Mossos i les policies locals han posat 101.731 denúncies per incomplir el confinament. Tot i això, fonts d'Interior expliquen que les multes per saltar-se la quarantena no es tramitaran fins que acabi la situació actual. El motiu és que els terminis administratius han quedat suspesos per l'estat d'alarma i que recollir les notificacions de les sancions no s'inclou en els supòsits que permeten sortir al carrer. "Volem actuar amb les màximes garanties per als ciutadans", defensen des del departament, que argumenten la decisió per assegurar que els infractors tinguin el període d'al·legacions que els correspon. Malgrat tot, deixen clar que cap denúncia "quedarà en un calaix".

651x366 La Guàrdia Urbana de Barcelona donant indicacions a un home a la Rambla / MARC ROVIRA La Guàrdia Urbana de Barcelona donant indicacions a un home a la Rambla / MARC ROVIRA

Precisament, els Mossos van enviar noves ordres fa una setmana a tota la plantilla per les multes de l'estat d'alarma, en què demanaven als agents que valoressin el nivell de risc o de reiteració en les sancions. Fonts del cos ho atribueixen a la voluntat de tenir unes actes "el màxim de curoses", a més de recordar que cal "posar tota la informació". També reconeixen que el comunicat intern es va fer després de l'informe de l'Advocacia de l'Estat que avisava que la llei mordassa –la que utilitza la policia per als infractors del confinament– només es pot aplicar si es desobeeixen els agents.

Un 74% menys de delictes

Pel que fa als delictes, durant l'estat d'alarma s'han reduït un 74% a Catalunya, però les estafes han recuperat terreny. Segons les dades dels Mossos, entre el 13 de març i el 27 d'abril s'han denunciat 20.749 delictes, quan en el mateix període de l'any passat van ser 79.825. Els furts, que suposen més de la meitat dels casos, han caigut un 91% (de 30.328 a 2.711), els robatoris amb violència un 80% (de 3.359 a 662) i els robatoris amb força als establiments un 54% (de 1.127 a 516). En canvi, tot i que les estafes han disminuït un 70% (de 9.059 a 2.691), les últimes setmanes la tendència s'ha invertit i ara el nivell de denúncies se situa a la mateixa mitjana diària de l'any passat. Més del 90% de les estafes es produeixen a les xarxes.

En aquest període, les detencions per atemptat, resistència o desobediència als agents s'han disparat un 203% (de les 585 de l'any passat a les 1.775 acumulades les últimes setmanes). Un creixement que atribueixen a les detencions de persones que incomplien el confinament que s'han enfrontat a la policia. En canvi, el total de detencions pels diversos delictes també va a la baixa, perquè han passat de 4.239 a 2.308, un 45% menys. Pel que fa al consum de drogues, fonts dels Mossos vinculen els robatoris al carrer i als establiments a les persones que tenen una dependència: "Toxicòmans que busquen diners per comprar dosis més cares". També han detectat assalts a habitatges pel tràfic de drogues i s'han trobat quantitats importants de substàncies en persones o furgonetes. La dificultat en la distribució s'ha notat en el cultiu de marihuana i l'heroïna, no tant en la cocaïna.