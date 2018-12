La NASA captura la foto més propera del Sol que s'ha fet mai

La NASA ha aconseguit la foto del Sol més propera que s'ha fet mai, i ho ha fet a través de la seva nau Parker Solar Probe, una sonda que compta amb un generador d'imatges de camp ampli. La imatge, del 8 de novembre, mostra una serpentina coronal en una erupció a l'extremitat est de l'astre rei.

Aquestes estructures de material solar es formen dins l'atmosfera del Sol, la corona, a les regions amb més activitat. En aquest cas, l'estructura fina de la serpentina és molt clara, amb almenys dos raigs visibles. A més, al centre de la imatge s'hi pot observar un punt de llum, que correspon al planeta Mercuri, mentre que els punts foscos són fruit de la correcció del fons.

3-2-1… and we have liftoff of Parker #SolarProbe atop @ULAlaunch’s #DeltaIV Heavy rocket. Tune in as we broadcast our mission to “touch” the Sun: https://t.co/T3F4bqeATB pic.twitter.com/Ah4023Vfvn