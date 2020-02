Neix una cria de girafa, filla de la Nuru, al Zoo de Barcelona

260x366 Neix la filla de la Nuru, una cria de girafa al Zoo de Barcelona / AJUNTAMENT DE BARCELONA Neix la filla de la Nuru, una cria de girafa al Zoo de Barcelona / AJUNTAMENT DE BARCELONA

El Zoo de Barcelona ja compta amb un animal més. El 10 de febrer va néixer una cria de girafa, filla de la Nuru, que té 10 anys i que va arribar a les instal·lacions de la capital catalana el 2011 procedent del Zoo d'Emmem. La cria, acompanyada de la seva mare, romandrà uns dies als dormitoris de la instal·lació de les girafes abans d'ajuntar-se amb la resta del grup. D'aquesta manera, l'equip de cuidadors podran atendre amb més cura les necessitats de totes dues. L'actual instal·lació de les girafes va permetre que els visitants poguessin gaudir del part del cadell, sense que cap de les dues se sentissin molestes ni amenaçades, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat. La cria és de les subespècie Rothschild.

La gestació de les girafes dura de 450 a 468 dies i, normalment, pareixen una sola cria quan ja mesura gairebé dos metres d'alçada. A diferència de la majoria dels mamífers, la mare dona a llum dreta i fins tot mentre camina. Durant les dues primeres setmanes passen la major part del temps ajagudes, protegides per la mare.

El Zoo de Barcelona participa en el Programa Europeu de Conservació de Girafes, les quals la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (IUCN) considera com a espècie amenaçada. Antigament, la girafa s'estenia per gran part d'Àfrica, però la progressiva desertització del seu hàbitat a causa de les activitats humanes, com la desforestació, la caça furtiva o els conflictes geopolítics, ha restringit molt la seva àrea de distribució. De fet, només queden poblacions dins dels parcs nacionals i altres àrees protegides.

Nou model

Per això, l'Ajuntament de Barcelona considera que es fa "imprescindible" l'existència d'aquesta espècie en parcs zoològics amb l'objectiu de crear una reservori de més de 500 individus per a possibles reintroduccions quan les condicions dels seus hàbitats naturals ho facin viable. En aquest sentit, la Fundació Barcelona Zoo està estudiant un projecte de col·laboració amb les autoritats del Níger per a la conservació in situ de la subespècie de girafa peralta, la més emblemàtica del Sahel, i així poder assegurar la viabilitat de la seva reduïda població.



La tinent d'alcaldia Laia Bonet ha celebrat el naixement de la girafa: "Treballar per a les espècies amenaçades o amb disminució d'individus és fonamental per aturar la pèrdua de biodiversitat del planeta". El nou model del Zoo de Barcelona és que esdevingui un centre de referència de primer ordre en la conservació i preservació de la biodiversitat i en la cura del benestar dels animals