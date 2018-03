“Ni durant el franquisme vam patir l’estat policial que vivim ara”

Fa fred a Múrcia, el cel està encapotat i ja han caigut algunes gotes que el vent de ponent s’ha encarregat d’esborrar ràpidament. Són les 20.30 hores i el pas a nivell del barri de Santiago el Mayor de la ciutat es converteix, per moments, en una munió de vianants que caminen amb presses. No és estrany si tenim en compte que cada dia el creuen 100.000 persones, ja sigui a peu o amb vehicle. Un trànsit al qual cal sumar el pas de 95 trens per aquest punt.

El reflex dels llums vermells que alerten de l’arribada d’un nou rodalies es fon amb el del sol que ja plega a descansar, un comportament que la majoria de veïns imiten mentre s’afanyen a refugiar-se a casa seva. Però uns pocs han renunciat a sopar a casa o a escarxofar-se al sofà. La d’avui és la 195a nit consecutiva que no veuran cap pel·lícula ni soparan calent. En comptes d’això, passaran la vetllada a la vora de les vies, amb les mans i els peus glaçats i sota l’amenaça de rebre sancions com les que va patir Francisco Ruiz, que en una concentració va ser multat amb 1.000 euros per la seva “actitud desafiant i provocadora cap als agents” materialitzada amb el “llançament de closques de pipes”.

De sobte, la cinquantena de ciutadans que s’apleguen a l’espai batejat com a zona zero de les obres de construcció de l’AVE posen en marxa l’estratègia. Han de creuar el pas de vianants constantment, i amb el flux d’anada i de tornada aturar la circulació dels vehicles que intenten travessar el pas a nivell. Però avui la policia ha decidit sumar-se a la protesta i ha barrat directament el pas als vehicles. Antonio Hernández, un dels membres de la plataforma, ens explica que el motiu és la nostra presència: “Si hi ha periodistes tot canvia”, subratlla.

Tot i que la valoració sobre l’actuació dels cossos de seguretat varia segons a qui es pregunta, a Múrcia sembla que hi ha consens a culpar “dels excessos policials” els seus màxims dirigents. Per a Sandra Martínez Moreno, una habitual de les concentracions, la responsabilitat dels incidents registrats al barri és del delegat del govern, Francisco Bernabé, que és “un psicòpata i l’única cosa que fa és llançar missatges d’odi”.

Certament, les paraules de Bernabé han sigut motiu de controvèrsia. Una de les últimes ocasions va ser el 9 de març, quan el representant de l’executiu de Mariano Rajoy va assegurar que “seran molts més els qui per via administrativa rebran una salutació cordial [en referència a multes] d’aquest delegat”. Igual de polèmiques van ser les declaracions del conseller de Turisme, Cultura i Medi Ambient murcià, Javier Celdrán, que després d’uns incidents el 9 de febrer va comparar a Twitter el llançament a les obres de l’AVE de quatre petards amb cargols enganxats amb els atemptats d’ETA. Unes paraules que Francisco Bernabé va compartir repiulant el comentari.

Per a Pedro Arques, un dels membres més destacats de la plataforma, vivim “en un estat policial”. “Ni a l’època de Franco hem viscut el que estem patint ara”, assegura. Després d’escoltar una afirmació tan contundent, és pertinent preguntar-li si no exagera: “De cap manera. Estem patint un ús desmesurat de la força amb un objectiu intimidatori”, rebla taxatiu aquest assessor fiscal mentre es protegeix de la pluja que ha deixat de ser intermitent i que ja deixa xops els veïns que continuen cridant consignes contra la construcció del “mur”. La indignació d’Arques obeeix en bona part a les multes que han rebut els membres de la plataforma i l’acampada, que han hagut de posar en marxa una campanya de micromecenatge per recaptar, fins ara, 15.854 euros.

Finalment, quan falten 20 minuts per a les onze de la nit, s’acaba la protesta. Els comiats són ràpids, fugaços, no cal més: saben que l’endemà es tornaran a veure al mateix lloc i a la mateixa hora. Per 196è dia consecutiu es quedaran sense pel·lícula ni plat calent per sopar a casa.