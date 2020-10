Nobel de medicina per a tres viròlegs per haver descobert el virus de l'hepatitis

El premi Nobel de medicina 2020 serà compartit entre tres viròlegs, els nord-americans Harvey J. Alter i Charles M. Rice juntament amb el britànic Michael Houghton, pel descobriment del virus de l'hepatitis C, segons ha informat l'Institut Karolinska d'Estocolm. El descobriment que ara es premia va permetre que "hi hagi anàlisis de sang altament sensibles al virus que gairebé han eliminat l'hepatitis per transfusió en moltes parts de món i han millorat així considerablement la salut mundial", segons l'institut.

Alter va néixer a Nova York i va exercir durant anys a la Universitat de Georgetown, fins que el 1969 es va reincorporar a l'Institut Nacional de Sanitat (NIH). Houghton, nascut al Regne Unit, ha exercit al seu país i al Canadà, mentre que Rice va néixer el 1952 a Sacramento (Estats Units) i exerceix des del 2001 al Centre d'Estudis de l'Hepatitis C de la Universitat Rockefeller.

El Nobel de medicina és el primer que s'anuncia d'aquests prestigiosos premis, als quals seguiran els pròxims dies els de física, química, literatura, pau i finalment el d'economia, dilluns que ve.

Tots els premis suposen una dotació econòmica, que aquest any augmenta a deu milions de corones sueques (956.876 euros, 1.121.533 dòlars), a repartir en cas de més d'un guardonat, com ha passat amb el Nobel de medicina d'enguany. Els premis es lliuraran el 10 de desembre.