Nou matí de protestes al transport contra els empresonaments

Nou matí de protestes contra l'aplicació de l'article 155 i els empresonaments dels 'Jordis' i els membres del Govern. Un grup de persones ha tallat la circulació de trens de la línia R2 de Rodalies entre Llinars i Cardedeu. Les afectacions superen ja els 60 minuts. També s'ha dut a terme una acció coordinada de talls a les carreteres.

Afectacions que poden superar els 30 minuts derivat d'obstacles a la via entre Llinars i Cardedeu — R2 Nord Rodalies (@rod2nordcat) 6 de novembre de 2017

Segons han explicat als passatgers els operaris, algú havia col·locat diversos palets a la via i una pancarta en contra del 155. Els passatgers que esperaven el primer tren, a les 5.50, l'han pogut agafar finalment a les 7.20. La circulació només funciona per una via i han hagut de canviar de via. Molts passatgers, preocupats per si perdien el tren, han saltat pel mig de les vies per passar a l’altra andana.

A Sabadell, un grup d'unes 150 persones, convocades pel CDR local, han tallat l'autopista C-58 en tots dos sentits pocs minuts abans de les 8.00, en plena hora punta. Els manifestants, que duien pancartes "contra la repressió" i a favor de "la República de la igualtat", s'havien concentrat a les 7.00 a la plaça del Treball i des d'allà s'han dirigit a l'autopista, que ha quedat reoberta al voltant de les 8.15. Segons ha afirmat el CDR a través de Twitter, "la majoria de conductors han reaccionat molt positivament, amb paciència i donant suport al tall".

També s'ha tallat la circulació a la N-340 a Alcanar en els dos sentits de la marxa.