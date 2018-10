Nova multa de 600.000 euros a Josep Pàmies per promocionar un remei prohibit contra l'autisme

Nova multa contra el pagès i curandero Josep Pàmies, aquesta vegada per haver promocionat un remei prohibit contra l'autisme. La direcció general d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària del departament de Salut ha iniciat un procediment sancionador per una presumpta infracció molt greu de la llei de garanties i ús racional dels medicaments, amb una multa de 600.001 euros.

Salut considera que Pàmies ha fet promoció d'un producte que no està autoritzat com a medicament. Es tracta de l'MMS, que respon a les sigles "Solució mineral mestra" (Miracle Mineral Supplement, en anglès), prohibit per les autoritats sanitàries des del 2010 i que Pàmies promocionava com un remei contra l'autisme.

El departament de Salut considera que Josep Pàmies va ser el promotor i organitzador d’una conferència sobre l'MMS que va tenir lloc a Balaguer el 14 d'octubre del 2018; i va fer accessible la conferència al públic en general difonent-la en directe per Facebook. Ara Pàmies té 15 dies per presentar al·legacions.

Remeis contra el càncer i la leucèmia

Aquesta mateixa setmana Salut ha multat amb 120.000 euros l'associació de Josep Pàmies per promocionar productes pseudocientífics. La multa correspon a dues sancions diferents fruit de dos expedients que s'han saldat amb multes de 30.000 i 90.000 euros, respectivament. La multa de 30.000 euros correspon a un expedient obert al llarg d'aquest any per la publicitat i promoció que l'associació fa "a la seva web de productes fets amb plantes que es venien per curar diversos tipus de càncer i leucèmia", segons fonts de Salut.