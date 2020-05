Obesitat, diabetis i depressió estan vinculades per una alteració als cromosomes

Sempre hem sentit a dir que hi ha d'haver una relació entre l'estat d'ànim i el sobrepès, o entre la depressió i l'obesitat. I que hi ha un vincle entre la diabetis, l'asma i altres malalties amb l'obesitat. Malgrat que la relació sembla clara, mai no s'ha pogut establir si primer va l'ou o la gallina. Investigadors de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal), juntament amb la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat d'Adelaida (Austràlia), a més del Centre del Genoma d'Estònia i el Centre de Supercomputació de Barcelona, han identificat la possible causa d'aquesta associació entre malalties. Molt probablement es tracta d'una alteració en els cromosomes que fins ara havia passat inadvertida. Els resultats de la seva recerca s'han publicat a l' American Journal of Human Genetics.

En realitat, explica Juan Ramón González, coordinador de l'estudi i investigador d'ISGlobal, centre impulsat per La Caixa, no és ben bé que hi hagi ni un ou ni una gallina, sinó una variant genòmica de caràcter estructural que augmenta la susceptibilitat de patir una malaltia quan se'n pateix una altra. I aquesta variant és una inversió en l'ordre natural en què s'organitzen les lletres –AGTC– amb què s'escriu el codi genètic. Els investigadors descriuen aquestes inversions al cromosoma 8, però poden estar presents en altres cromosomes.

En persones obeses, explica González, s'identifiquen sovint inversions cromosòmiques que "són compartides" amb altres malalties. L'estudi, que s'ha fet a partir de les dades recollides de més de 400.000 individus del Biobanc del Regne Unit, ha permès veure l'associació entre obesitat i diabetis. Però també entre obesitat i asma, obesitat i hipertensió i obesitat i depressió.

Problemes d'estructura als cromosomes

Les inversions cromosòmiques poden acabar comportant problemes d'estructura als cromosomes. En essència, es tracta de fragments de la cadena d'ADN que quan s'acoblen després d'haver-se dividit ho fan en sentit invers al que seria natural. Aquesta recombinació –que no té res a veure amb una mutació– pot afectar un o més gens en funció de la grandària del fragment d'ADN. I això justament és el que han vist els investigadors en el cas de l'obesitat, en què aquesta mena d'alteracions es donen amb una certa freqüència. "Quan es detecten en una persona obesa hem vist que afecten gens relacionats amb altres malalties", diu González. El cas més rellevant, per la seva freqüència, és l'associació amb diabetis detectada al cromosoma 8.

"Les inversions genòmiques són variants estructurals que ens ajuden a entendre la predisposició a patir altres malalties de manera paral·lela", explica l'expert. Si l'alteració afecta la regió en què s'expressen gens vinculats a la diabetis, la probabilitat que les dues malalties coincideixin en el mateix pacient són més elevades més enllà que una dugui a l'altra. Aquesta coincidència és la mateixa que els investigadors han trobat respecte a l'asma, la hipertensió i la depressió, tot i que menys que amb la diabetis.

Tot i que la coincidència no acaba d'explicar el mecanisme biològic que desencadena les altres patologies quan es dona un cas d'obesitat, sí que demostra que hi ha "una base genètica comuna" que s'explicaria com una predisposició "augmentada" derivada d'aquesta reordenació de la seqüència.

La troballa obre la porta a investigar si altres malalties es podrien explicar a partir d'aquest fenomen d'inversió i si s'hi podria aplicar la mateixa metodologia d'estudi desenvolupada en aquest treball. Una d'aquestes recerques, en què també participa González, mira de correlacionar aquesta mena de variants genètiques amb trastorns de l'espectre autista. El fenomen s'hauria localitzat al cromosoma 17.