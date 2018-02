Obre el primer súper gestionat per persones amb discapacitat

“Aquest és el teu súper, perquè és el súper de la bona gent”. És el lema que presideix l’entrada del primer supermercat de Catalunya gestionat íntegrament per persones amb discapacitat, que va obrir la porta fa un mes a Manresa. Situat al número 72 del carrer Barcelona de la capital del Bages, el projecte l’encapçalen Caprabo i la Fundació Ampans, que han sumat esforços per inserir al món laboral deu persones, totes amb un diagnòstic de discapacitat, ja sigui intel·lectual o física.

Un mes després que el projecte comencés a caminar, Toni Espinal, director de la Fundació Ampans, en celebra la posada en marxa. I mentre passeja pels passadissos del supermercat, explica que la de Manresa és “la versió catalana” d’una experiència molt semblant que fa anys la cadena de supermercats Eroski impulsava al País Basc amb la col·laboració de l’empresa Gureak. “Vam anar a veure el supermercat que van obrir a Sant Sebastià i de seguida ens vam posar a treballar per portar el projecte a Catalunya”, sosté Espinal.

Amb més de 4.500 referències diferents de tota la gamma de preus, a la pràctica el d’Ampans és un supermercat com qualsevol altre. Aquesta és, si més no, la sensació que transmet Olga Martínez, l’encarregada. En el seu cas, la discapacitat és física. “Una pròtesi a l’esquena fa anys que em limita el moviment i en el seu moment això em va obligar a tornar a començar”, explica. Ara entoma el nou càrrec com un repte, conscient que Ampans gairebé li ha buscat una feina a mida.

Un altre dels treballadors del supermercat és Josep Antoni Batista. De fet, ell ha sigut l’últim a arribar-hi. Des del moment que Ampans li va proposar de formar part del projecte, el va motivar la idea. Després de passar els últims anys al capdavant del quiosc situat a la plaça Sant Domènec de Manresa -gestionat també per la fundació-, Batista confia que “serà una experiència satisfactòria”. “Perquè estic molt habituat a treballar de cara el públic”, argumenta.

Que les peces de l’engranatge del supermercat d’Ampans quadrin ha sigut relativament fàcil. Però per aconseguir-ho és clau el paper de Jordi Marcos, que des de fa gairebé dos mesos està formant professionalment els deu treballadors del supermercat.

Un formador voluntari

Explica que, fa temps, Caprabo va passar una circular entre els encarregats per si algú volia -de manera voluntària- formar els futurs treballadors del supermercat de Manresa. “I no vaig dubtar ni un moment que volia participar-hi”, diu. Des de llavors ve cada dia expressament de Barcelona. I l’objectiu és que, d’aquí un parell de mesos, els treballadors tirin endavant el supermercat per si mateixos.

Qui també ha celebrat l’obertura del nou supermercat ha sigut el veïnat. Ho assegura Rosa Maria Valero, veïna del barri del Poble Nou. Abans que inauguressin el nou establiment ja tenia coneixement del projecte. “Poder anar a fer la compra i col·laborar amb una proposta com aquesta em va semblar fantàstic”, assegura. El supermercat s’ha posat en marxa amb una inversió de 200.000 euros. I malgrat que encara és força aviat, la Fundació Ampans vol fer créixer el projecte i, a la llarga, obrir més supermercats.