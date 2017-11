Obres integrals en ple centre sense permís de l’Ajuntament

La pràctica és cada cop més freqüent: una gran immobiliària o un fons d’inversió compra un edifici sencer amb llogaters inclosos, perquè així surt més barat; extingeix els contractes temporals i ofereix diners als veïns que tenen rendes antigues perquè se’n vagin; un cop buit, el reforma i el ven, i obté un benefici altíssim en poc temps. Aquesta pràctica és tan agressiva com legal. Tot i així, sovint aquestes empreses recorren a estratègies encara més agressives i completament il·legals per tenir més marge de benefici. A Barcelona, segons va denunciar ahir el primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament, Gerardo Pisarello, hi ha almenys 38 edificis sencers comprats per grans tenidors on s’estan fent obres integrals de reforma amb els veïns a dins, sense tenir la llicència pertinent. Un d’aquests casos és en ple carrer Aragó, a la cantonada amb Padilla, a l’Eixample.

“Es van disparar les alarmes quan vam veure que la propietat havia enviat més de 20 assabentats per fer obres menors i que, en realitat, estaven fent obres integrals”, va denunciar ahir el regidor d’Habitatge, Josep Maria Montaner. El regidor va explicar que l’Ajuntament ha demanat a la propietat, la immobiliària Norvet, que suspengui les obres -ja hi ha instal·lat fins i tot la bastida- i que demani una llicència d’obres integral. Quan es demana llicència per a obres integrals “cal reallotjar els llogaters mentre duren i després tornar-los al mateix pis”, va recordar Pisarello. Norvet no va fer ahir declaracions.

Estratègia de mòbing

La portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), Lucía Delgado, va explicar que molts veïns es cansen de conviure amb les obres i acaben cedint a les pressions de la propietat i abandonen el pis. “Això ja va passar al Poble-sec”, va explicar ahir Delgado. En aquesta finca hi ha 28 pisos, sis dels quals ocupats; tres més es lloguen amb contractes temporals, i quatre tenen rendes antigues.