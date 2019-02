De la plaça U d'Octubre al nou CAP del Raval Nord: quan els veïns fan política

Treballadors del CAP Raval Nord i veïns de la zona faran sentir la seva veu al ple de Barcelona sense necessitat d'intermediaris polítics. Després d'haver recollit –i que s'hagin validat– les signatures necessàries per tirar endavant la seva iniciativa ciutadana sumaran un punt de l'ordre del dia en la propera sessió per demanar al govern municipal que extingeixi la concessió de l'espai de la capella de la Misericòrdia feta al Macba per fer possible que aquest espai aculli el nou ambulatori del barri. Ahir aquesta iniciativa ja va superar el tràmit de la comissió d'Economia, i a finals de mes es convertirà en la primera que incorpora un punt de l'odre del dia del ple. Des que es va aprovar el nou reglament de participació, l'octubre del 2017, a la ciutat s'han tramitat fins a nou iniciatives ciutadanes, xifra que contrasta amb la baixa activitat d’aquest tipus que hi havia hagut fins ara al consistori. En el mandat anterior, per exemple, només es va moure una iniciativa sobre escoles bressol municipals, que va acabar rebutjada.

La regidora de Participació, Gala Pin, atribueix el canvi al nou reglament que clarifica la manera com s'han de fer les propostes i a l'acompanyament que es fa ara des de l'Ajuntament. Fins ara s'han admès, a més de les propostes que s'havien de votar a la multiconsulta –dues de les quals, la de la municipalització de l'aigua i la del canvi de nom de la plaça Antonio López per Idrissa Diallo, s'han recuperat per al mandat que ve–, iniciatives ciutadanes com la que que promovia el Gremi de Restauració per proposar una nova ordenança de terrasses que fos menys restrictiva que la que aplicava el govern municipal. Però aquesta no es va arribar a votar perquè consistori i restauradors van tancar abans l'acord per a una normativa negociada.

Als districtes de Gràcia i Sarrià s'ha discutit en els plens una iniciativa ciutadana per canviar el nom del carrer Príncep d’Astúries pel de Riera de Cassoles que va recollir 4.683 signatures, i als districtes de Ciutat Vella i Horta estan en tràmit propostes per fer formació en l'àmbit del gènere a la Guàrdia Urbana –una iniciativa promoguda per la Fundació Àmbit Prevenció– i per donar el nom d'U d’Octubre a una plaça, respectivament. La primera ha demanat una pròrroga per poder aconseguir les signatures necessàries i la del canvi de nom de la plaça està en fase de verificació tècnica de signatures.

També hi ha una petició per municipalitzar solars al carrer Maladeta, al barri de Porta, promoguda per l'associació de veïns del barri. L'objectiu, en aquest cas, és introduir un punt en el ple del districte. La que no va superar el tràmit de les signatures, en canvi, és la iniciativa que promovia la Federació d'Associacions de Veïns Barcelona per modificar l'ordenança de terrasses. Tampoc va prosperar la idea de fer la tercera pregunta que s'havia d'incloure en la multiconsulta inicialment, que demanava que l'Ajuntament adquireixi la parcel·la on hi ha el gimnàs social Sant Pau per garantir la continuïtat del projecte i fer-hi habitatge social.

La Model o el 22@

Segons el balanç del nou pla de participació que ha fet públic avui el consistori, 6.700 persones s'han implicat en alguna de les sessions dels processos participatius que s'han fet. Per exemple, per repensar espais com la presó Model o el 22@. En total, s'han fet 266 sessions. El nou reglament de participació, que és el que fa possible iniciatives com la multiconsulta ciutadana que no s'ha pogut celebrar aquest mandat per falta d'entesa política, es va aprovar el 6 d'octubre del 2017 i és vigent des de finals d'aquell mes. Abans que s'aprovés també s'havia admès a tràmit una iniciativa ciutadana per repensar el Zoo, que tira endavant.