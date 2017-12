Tretze camions i una furgoneta punxen rodes a l'AP-7 al Vallès

Tretze camions i una furgoneta han punxat les seves rodes, durant aquesta nit, a l'AP-7 al Vallès i per causes que ara s'investiguen i han complicat la circulació en aquesta via entre Montmeló i el Papiol. Protecció Civil ha activat el pla d'emergències a l'autopista. Els Mossos treballen amb la hipòtesi que les punxades d'hagin produït de forma fortuïta perquè algun altre vehicle hauria perdut càrrega -objectes metàl·lics- i això hauria provocat les afectacions en els pneumàtics dels camions, que ja han estat retirats de la via.

#ProteccioCivil els camions afectats per les punxades de rodes es troben en sentit sud. Precaució! https://t.co/HR7lH3Mqc3 — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 1 de desembre de 2017

A les 7.00 hores, el Servei Català de Trànsit informava de 3,5 quilòmetres de retencions en aquesta via a Sant Cugat del Vallès i de mig quilòmetre a Cerdanyola del Vallès. Aquest incident ha obligat a tallar la sortida 15 a Mollet de Vallès en direcció Barcelona. A les vuit del matí, els camions havien estat retirats de la via però continuava tancada la sortida 15 a Mollet del Vallès en direcció Barcelona.