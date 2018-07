L''Open Arms' entra al port de Barcelona amb 60 nàufrags del Mediterrani

La particular odissea dels 60 migrants que l''Open Arms' va rescatar dissabte davant les costes de Líbia s'ha acabat avui al port de Barcelona. A bord del vaixell, els nàufrags celebraven que han albirat terra amb càntics de "bouza, bouza", la paraula africana que resumeix l'alegria per haver superat tots els obstacles amb què l'Europa Fortalesa els ha forçat a jugar-se la vida al Mediterrani, que s'ha convertit en la frontera més perillosa del món.

Els nàufrags, entre els quals hi ha cinc dones i cinc menors, tres dels quals viatgen sense les seves famílies, són de diverses nacionalitats: es tracta de vuit persones de Palestina, vuit del Sudan del Sud, vuit d'Egipte, vuit més de Bangladesh, sis de Líbia, cinc de Síria, quatre d'Eritrea, tres de Mali, tres de la República Centreafricana, tres del Camerun, una de Guinea, una de Burkina Faso i una de Costa d'Ivori. Tots han fet l'últim tram del trajecte, les 12 milles d'aigües territorials espanyoles, escortats per un vaixell de Salvament Marítim i un de la Guàrdia Civil.

540x306 L'Open Arms escortat per un vaixell de Salvament Marítim i un de la Guàrdia Civil / XAVIER BERTRAL L'Open Arms escortat per un vaixell de Salvament Marítim i un de la Guàrdia Civil / XAVIER BERTRAL

Anabel Montes, cap de missió de Proactiva Open Arms, recorda que després del tancament dels ports d'Itàlia i Malta a les ONG de rescat al Mediterrani, la solució de portar els migrants fins a Barcelona o qualsevol port espanyol és "un pedaç": "Estem agraïts per l'acollida, però el que cal és poder desembarcar els nàufrags al port segur més pròxim, i que els països que per la seva ubicació geogràfica en tenen la responsabilitat l'assumeixin". No és sostenible per a les ONG fer trajectes tan llargs i tan feixucs per a homes, dones i criatures que han sofert tota mena de privacions i abusos i el trauma d'un naufragi en una pastera.

Ara mateix no hi ha vaixells d'ONG a la zona: l''Open Arms' és a Barcelona, l''Aquarius' va haver de tornar a Marsella a proveir-se de carburant i fer el canvi de tripulació, i el 'Lifeboat' està aturat i sota investigació a Malta, on també es troba el 'Seawatch'. L'Organització Internacional per a les Migracions, que monitoritza els naufragis, ha quantificat gairebé 400 morts des que els ports es van tancar. "Acusen les ONG de crear un efecte crida, però no és cert: quan no hi som la gent es llança a la mar igualment i el resultat són molts més morts", ha recordat Montes.

[Imatges cedides per Open Arms]

A la Terminal B del moll adossat el desembarcament ja ha començat. El dispositiu està format per 70 persones, entre personal sanitari, d’atenció psicològica i conductors. Inicialment Sanitat Exterior els farà una primera revisió mèdica i després passaran el control de la Policia Nacional, on comptaran amb assitència jurídica de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat (CCAR) abans de rebre l’atenció mèdica i psicològica dels equips de Creu Roja. L’equip mèdic a bord de l’Open Arms ja ha certificat que l’estat de salut dels nàufrags no és preocupant i per tant no s’espera que cap d’ells necessiti atenció hospitalària. Tot l’operatiu es fa a porta tancada dins la terminal del port per preservar la privacitat dels migrants. Els adults rescatats seran traslladats a la residència Blume d'Esplugues i els menors no acompanyats quedaran a càrrec de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.

Malgrat que inicialment s'havia anunciat que la seixantena de rescatats per l''Open Arms' tindrien un permís especial de 45 dies, com el que es va atorgar als 630 migrants que van arribar a València a bord de l''Aquarius', finalment serà de 30. En aquest període de temps podran demanar asil.

540x306 L''Open Arms' atracant al port de Barcelona / MANOLO GARCIA L''Open Arms' atracant al port de Barcelona / MANOLO GARCIA

A pocs metres del moll, en el mateix moment en què arribava el vaixell al port de Barcelona, membres de l'ONG feien una acció a l'estàtua de Colom, on han penjat una armilla salvavides amb el nom de l'organització per denunciar el drama migratori al Mediterrani.

540x306 L'ONG Proactiva Open Arms realitza una acció en el moment en què el vaixell amb una seixantena de migrants arriba a Barcelona / XAVIER BERTRAL L'ONG Proactiva Open Arms realitza una acció en el moment en què el vaixell amb una seixantena de migrants arriba a Barcelona / XAVIER BERTRAL

L'arribada de pasteres no s'atura

Mentre tota l'atenció mediàtica està centrada a l'Open Arms -com va passar fa unes setmanes al port de València amb l'arribada de l''Aquàrius', continua el degoteig de pasteres que arriben a les costes andaluses des del Marroc. Segons els càlculs de Creu Roja ja són 4.867 les persones que han arribat per mar a territori espanyol aquest mes de juny. Aquest mateix matí ha arribat una pastera amb 15 menors a les platges de Tarifa.