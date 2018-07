Els nàufrags de l''Open Arms' seran acollits a Esplugues, Manresa i Barcelona

Els nàufrags rescatats per l''Open Arms' que han desembarcat aquest matí al port de Barcelona s'allotjaran a Esplugues, Manresa i Barcelona, de manera provisional, mentre decideixen si volen demanar protecció internacional a Espanya. A la residència Blume d'Esplugues s'hi instal·laran un total de 49 homes, les dues famílies seran acollides a Manresa, un cop les proves d'ADN certifiquin que els menors són els seus fills. A Barcelona s'hi quedaran les dones que viatgen soles i els tres menors no acompanyats, que són adolescents i que quedaran sota la tutela de la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, si les proves físiques conclouen que efectivament són menors d'edat.

Oriol Amorós, secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat, ha explicat a l'ARA que l'objectiu és que els nouvinguts es puguin acollir al programa de protecció internacional del govern espanyol. En els pròxims 30 dies –el termini del permís humanitari que els han concedit les autoritats espanyoles– podran formalitzar les seves sol·licituds d'asil i entrar així al programa d'acollida. "El compromís del govern de Madrid és que tots els que ho vulguin puguin entrar al programa de protecció", ha explicat Amorós. Els que prefereixin continuar el seu trajecte més al nord, cap a altres estats europeus, s'arrisquen a ser retronats a Espanya, perquè aquest matí la policia espanyola els ha identificat amb les empremtes digitals que s'incorporen al sistema europeu Eurodac: si són detectats en un altre estat, poden ser retornats a Espanya, que és el país pel qual han entrat a la UE.

Els que decideixin demanar protecció obtindran la targeta vermella, que els permet residir legalment a Espanya, i poder-se estar en un centre d'acollida els primers sis mesos. Després poden obtenir permís de treball i només en casos excepcionals tenir alguna ajuda social per sobreviure sis mesos més. Com que el sistema d'asil espanyol funciona amb molta lentitud i traves burocràtiques, les sol·licituds triguen més d'un any a resoldre's. L'any passat Espanya va denegar el 70% de les peticions que van ser tramitades, molt per sobre de la mitjana de denegacions de la UE (45%). "Això ens ho trobarem l'any que ve i haurem de buscar solucions", ha dit Amorós.

Amorós ha explicat que la Generalitat ja treballa per ampliar el nombre de places disponibles dins el programa d'acollida estatal per als nàufrags de l''Open Arms' i la resta de demandants d'asil que sense tant de rebombori mediàtic arriben cada dia a Catalunya.