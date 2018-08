Operen amb èxit un nadó de mig quilo de pes

A l'UCI neonatal de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell hi ha ingressat un nadó de 545 grams que ha superat amb èxit una intervenció quirúrgica per resoldre una obstrucció a l’intestí que li impedia poder fer deposicions. Tot i que l’equip de cirurgia pediàtrica del Parc Taulí ja havia operat abans nadons prematures de 28 setmanes i, fins i tot, de menys, és el primer cop que s’opera un nadó de tan baix pes ja que a les 28 setmanes el pes és, de mitjana, d’entre 1.000 i 1.200 grams.

En aquesta ocasió, s’ha donat el cas que és un prematur extrem i de baix pes. "L’operació en si era relativament senzilla però molt complexa pel tipus de pacient que és", explica Pepi Rivera, directora del centre d’atenció a la dona i l’infant de l’Hospital Parc Taulí. "La cirurgia en un prematur extrem i baix pes té a part de la dificultat de les mides, la necessitat de sedació del pacient i l’anestèsia que requereix una especialització molt alta així com equips formats per tirar endavant aquestes cirurgies", afegeix la cap de pediatria. En la intervenció han participat equips altament especialitats de cirurgia pediàtrica, anestesiologia pediàtrica, infermeria i neonatologia.

En un control rutinari entre les 12 i les 15 setmanes de gestació, els metges ja van detectar que el nadó tenia un retard de creixement i que no augmentava de pes com era d’esperar. El retard en el creixement "no és freqüent però hi ha una proporció important ja sigui per causa placentària o pel propi nadó", explica Rivera.

Es va intentar allargar el màxim possible l’embaràs però en comprovar que ja no creixia, fa deu dies se li va practicar a la mare una cesària a les 28 setmanes de gestació. Fer front a una notícia així no és fàcil. No és l’embaràs ni el part que la mare segurament havia imaginat i és un moment vulnerable per les famílies en què cal el màxim de suport.

En aquest sentit, Rivera explica que la família passa ara per un "procés de dol ja que a més d’haver d’acceptar el fet d’haver tingut un nadó prematur i de baix pes, ha de fer front a una cirurgia. És per això que Rivera posa l’accent en què la tasca de l’equip mèdic i d'infermeria també passa per "tenir cura de la família, acompanyar-la i donar suport a aquest procés emocional".