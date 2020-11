Osona en situació "alarmant": la comarca amb més contagis de Catalunya

Malgrat que a la major part de Catalunya s'ha registrat un descens en el nombre de contagis, encara hi ha territoris que presenten una incidència molt alta o que no han registrat cap disminució. Segons la investigadora del grup Biocomsc de la UPC Clara Prats, la comarca que presenta unes xifres més preocupants és Osona: "És la que té una situació epidemiològica més alarmant".

Segons les últimes xifres confirmades per Salut i que corresponen a la setmana del 31 d'octubre al 6 de novembre, Osona té la incidència acumulada més alta de Catalunya: 1.243 -i és a partir de 100 que es creua la línia vermella. "Això significa que un 1,2% de tota la població d'Osona són casos actius", apunta Prats, que, malgrat les xifres negatives, veu un bri de llum: "La Rt [nombre de persones que contagia cada positiu] està baixant: ara està a 1,01, quan fa dues setmanes estava a prop de l'1,8". "Per tant, ha entrat en la dinàmica de frenar; s'haurà de confirmar els pròxims dies, però les dades actuals insinuen una mica de baixada", afegeix la investigadora que, tot i això, insisteix que Osona és la comarca que està "en la situació més compromesa" de tot Catalunya.

De fet, a Osona van començar a saltar les alarmes a l'agost, pel focus detectat a Manlleu i que es va estendre fins a Vic, que, actualment, és el municipi català amb la incidència acumulada més alta (1.519) i el risc de rebrot més alt (1.512). A més, durant l'últim mes, les poblacions de la resta de la comarca han començat a registrar un augment de contagis. Si es comparen les dades de la primera setmana d'octubre -del 3 al 9- amb la setmana del 31 al 6 de novembre, Roda de Ter ha passat de 23 a 100 contagis setmanals; Centelles de 7 a 57 i l'Esquirol de 3 a 30.

El Berguedà segueix a l'alça

Per a la investigadora de la UPC, l'altre territori que continua amb una situació preocupant és el Berguedà, la tercera comarca amb la incidència més alta de Catalunya (1.198). "Però aquí també veiem que la Rt comença a frenar i en dues setmanes ha passat de 3,59 a 1,07", diu Prats. En aquesta regió, la majoria dels contagis es concentren a la capital, Berga, amb 102 positius notificats entre el 31 i el 6 de novembre i que representen prop de la meitat dels registrats al conjunt de la comarca. També criden l'atenció els augments de municipis com Cercs, que ha passat de 8 a 20 contagis setmanals, si es comparen les dades del 24 al 30 d'octubre amb les del 31 d'octubre al 6 de novembre.

Un altre punt de Catalunya que fa més de dos mesos que acumula una incidència alta és el Gironès i, especialment, Salt, que ha estat moltes setmanes entre els municipis amb més positius per habitant i que continua amb xifres preocupants. Segons les dades de la setmana del 31 al 6, el risc de rebrot està a 1.321, la incidència acumulada a 1.393 i la positivitat de les PCR ha augmentat fins al 25% -quan hauria d'estar per sota del 5%-. Per contra, la capital, Girona, ha notat un lleuger descens en una setmana i ha passat d'un risc de rebrot de 1.052 a 848, i d'una Rt d'1,11 a 0,93 si es comparen les setmanes del 24 al 30 i del 31 al 6.

Tres comarques que no decreixen

Des del grup Biocomsc de la UPC han detectat com han baixat els contagis a la major part del territori, però Clara Prats destaca que s'ha de seguir de prop l'evolució de tres comarques que són les úniques que no han frenat ni abaixat els positius: l'Alt Penedès, l'Alt Urgell i la Cerdanya. "El problema no és que ara tinguin una incidència molt alta, és que segueixen en creixement i, si no es frena, podria anar a pitjor en un futur imminent", puntualitza la investigadora.

Un dels punts clau a l'hora d'analitzar les dades és mirar el nombre d'habitants i el nombre concret de positius notificats perquè, en municipis o regions amb poca població, hi ha indicadors que poden disparar-se. És el cas del Pla de l'Estany o de la Segarra, que, a pesar que estan entre les cinc comarques amb la incidència acumulada més alta de Catalunya, el nombre de nous contagis haurien de permetre controlar l'avenç del virus i contenir-lo.

El Pla de l'Estany té una incidència de 1.224 però s'han notificat 187 positius en una setmana, i la Segarra, una incidència de 1.065 amb 129 nous contagis. Aquestes xifres contrasten amb els 954 positius nous registrats en les mateixes dates a Osona o els 901 del Baix Camp, que també presenta una incidència alta, especialment a Reus, on es concentren més de la meitat dels contagiats de tota la comarca detectats entre el 31 d'octubre i el 6 de novembre.