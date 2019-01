Palafrugell atura la construcció de 33 xalets de luxe a Aigua Xelida

L’Ajuntament de Palafrugell ha frenat les obres de construcció de 33 cases de luxe a la cala Aigua Xelida perquè el promotor de la urbanització, Aiguacel Costa Brava SL, no té llicència d’obres. Segons va informar l’ACN, l’alcalde del municipi, Josep Piferrer, i un grup de tècnics van anar dimecres a la zona per comprovar l’estat de les obres i, veient que ja hi havia hagut moviments de terra i havien talat un centenar d’arbres, van aixecar un butlletí de denúncia que podria acabar en sanció si es confirmen les irregularitats.

“S’han paralitzat les obres i s’inicien tots els tràmits per resoldre el conflicte que tenim ara”, va explicar Piferrer. La promotora no podia començar les obres perquè el projecte encara està en fase de tramitació.

El pas de l’Ajuntament arriba després que la plataforma ecologista SOS Costa Brava denunciés, el 30 de desembre, que s’havien talat 700 arbres sense permís. En canvi, el promotor de la urbanització va assegurar en un comunicat que es tracta d’un procediment legal perquè va comunicar l’inici de les obres al consistori a través d’una comunicació d’entrada feta el 24 de desembre, un dia no hàbil a l’Ajuntament. Aiguacel Costa Brava SL entén que el projecte s’ha aprovat definitivament “per silenci administratiu”. L’alcalde, però, va avisar que “no es poden fer les obres per silenci administratiu, sense resolució definitiva”. “Han tirat pel dret per començar les obres dient que ja s’havien comunicat”, va lamentar Piferrer.

Ara l’Ajuntament ha de decidir sobre dues llicències: la d’urbanització (falta resoldre les al·legacions que es van presentar al permís d’obres) i la de construcció. En aquest punt, SOS Costa Brava considera que les 33 hectàrees en qüestió han de deixar de ser sòl urbà per protegir-les, mentre que l’alcalde al·lega que el POUM recull que són terrenys on es pot urbanitzar.