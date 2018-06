Pamplona convida les dones a "omplir més que mai els carrers" per Sanfermines

Pamplona no vol més agressions sexistes. La polèmica posada en llibertat provisional dels cinc membres de la Manada, condemnats a nou anys de presó per abusos sexuals a una noia durant els Sanfermines del 2016, està gravada a la ment dels pamplonesos i la capital navarresa s’ha volgut refermar com a ciutat en contra de la violència masclista. "Pamplona té una posició clara i rotunda de tolerància zero davant les agressions sexistes", ha subratllat la regidora d’Igualtat i LGTBI, Laura Berro, que ha posat en valor "la triple aliança" entre ciutadania, institucions i moviment feminista per prevenir i, si cal, actuar davant d’aquest tipus de violència contra les dones. Per a Berro, Pamplona és avui "una ciutat segura" precisament perquè "és molt conscient que això passa, ho visibilitza i respon".

El consistori ha llançat una extensa campanya amb el lema "Pamplona lliure d’agressions sexuals" i, un any més, la mà vermella és el símbol que l’acompanya per lluitar contra els recurrents assetjaments a dones durant els Sanfermines, que comencen el 6 de juliol amb el tradicional txupinazo. També s'ha presentat un vídeo en el qual l’alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, advoca per unes festes "lliures d’agressions sexistes". Des del consistori asseguren que tenen una "implicació total" per fer que aquest lema sigui "una realitat". "Ens volem lliures, ens volem sense por durant festes i sempre", reivindica Berro a les imatges.

L’Ajuntament també posarà a disposició de la ciutadania un servei d'atenció social a les víctimes les 24 hores del dia a través d'un equip de deu tècnics que cobriran tots els dies dels Sanfermines. A més a més, la plaça del Castillo, al centre neuràlgic de la ciutat, serà l'epicentre de tota la informació sobre la campanya municipal contra les agressions sexistes.