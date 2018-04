El Papa carrega contra "l'extermini" a Síria i demana una solució per a Veneçuela

El papa Francesc ha presidit aquest diumenge la missa de Diumenge de Resurrecció a la plaça de Sant Pere del Vaticà i ha llegit després el seu missatge de Pasqua, en què ha carregat contra "l'extermini" a Síria i ha demanat una solució a la crisi de Veneçuela. Aquesta missa és especialment important per als catòlics perquè el Papa fa la benedicció 'urbi et orbi' [a la ciutat i al món], un fet que només passa per Nadal i per Setmana Santa.

En relació a Síria, el Pontífex ha dit que la seva població "està extenuada per una guerra que no té fi", i ha cridat a "tots els responsables polítics i militars" a posar fi "immediatament" a "l'extermini" que hi està havent, i també a respectar el dret humanitari i a facilitar l'accés a les ajudes.

Sobre Veneçuela, ha demanat als ciutadans, que ha dit que "viuen en una mena de 'terra estrangera' al seu propi país", que busquin la via "justa, pacífica i humana" per sortir com més aviat millor de la "crisi política i humanitària" que els oprimeix.

El seu discurs, carregat de missatges a favor de la pau i del diàleg, ha condemnat les "injustícies i violències", la "misèria i exclusió", la "fam" i la "falta de feina", i també "el rebuig social" cap als refugiats, les víctimes del narcotràfic, el tràfic de persones i les diferents formes d'esclavitud, ha dit.

També ha citat la península coreana, on ha desitjat que les converses que hi ha "promoguin l'harmonia i la pacificació de la regió", i ha demanat als responsables que actuïn amb "saviesa" per promoure "el bé del poble". Ha esmentat també Terra Santa, el Sudan del Sud, la República Democràtica del Congo i Ucraïna.

Una homilia espontània sense llegir

Prèviament, el Papa ha presidit la missa del Diumenge de Resurrecció a la plaça vaticana i ha pronunciat una homilia espontàniament, sense llegir cap discurs escrit. En aquest discurs, ha parlat de dos conceptes, la "sorpresa de l'anunci" de Jesús ressuscitat i la "pressa" de la gent que va acudir al sepulcre per comprovar que ja no hi era. Així, ha instat els feligresos a reflexionar sobre com reaccionen ells davant la vida, si "corren cap a les sorpreses" o es queden "quiets perquè no volen arriscar".