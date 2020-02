El Papa rebutja ordenar sacerdots homes casats per combatre l'escassetat de vocacions a l'Amazònia

El papa Francesc ha publicat Estimada Amazònia, l'esperada exhortació apostòlica fruit del Sínode de Bisbes celebrat a l'octubre al Vaticà. En el text, el pontífex rebutja l'ordenació d'homes casats per fer front a la manca de vocacions en zones remotes d'aquest territori, una proposta que va sorgir durant l'assemblea i que va generar fortes controvèrsies per la defensa a ultrança del celibat que fan els sectors ultraconservadors de l'Església.

Al territori de l'Amazònia, que comprèn part del Brasil, Bolívia, el Perú, l'Equador, Colòmbia, Veneçuela, la Guaiana, Surinam i la Guaiana Francesa, el 70% de les comunitats catòliques no tenen accés a la missa setmanal per l'escassetat de sacerdots i les dificultats d'accedir a determinades zones del territori. Per fer front a aquest desafiament, el Sínode dels Bisbes va proposar al Papa l'ordenació sacerdotal d'homes casats de fe catòlica reconeguts per la seva comunitat, els anomenats viri probati, i va deixar l'última paraula al pontífex. En el document publicat aquest dimecres, però, el papa Francesc reconeix el problema però es limita a proposar més protagonisme dels laics i les dones en aquests territoris, esquivant la qüestió.

La solució que proposa Francesc per fer front a l'escassetat de sacerdots passa per incentivar vocacions indígenes i fomentar "l'autoritat" dels laics en les comunitats eclesials sense que en cap cas aquests puguin substituir el pastor, l'únic que pot celebrar l'eucaristia o concedir el perdó sacramental. Els laics, en canvi, "podran anunciar la paraula, ensenyar, organitzar les seves comunitats, celebrar alguns sagraments, buscar diferents vies per a la pietat popular i desenvolupar la multitud de dons que l'Esperit vessa en ells", diu el pontífex.

Durant el Sínode també es va abordar la necessitat de reconèixer el paper de les dones a l'Església i en les comunitats amazòniques, on sovint són claus per al funcionament de les

institucions catòliques. En aquest sentit, el Papa reconeix que, en aquest territori, algunes comunitats s'han mantingut només "gràcies a la presència de dones fortes i generoses", però tanca les portes al diaconat femení i a la creació de ministeris específics per a elles, com van proposar els bisbes en el Sínode.

Un al·legat mediambiental

En el document, que és sobretot un al·legat a favor del respecte al medi ambient i als pobles indígenes, Francesc denuncia el "desastre ecològic" i els crims perpetrats per "empreses assedegades de rèdit fàcil" en un territori que és un dels principals pulmons del planeta. El pontífex convida així mateix a no permetre que la globalització es converteixi en "un nou tipus de colonialisme" i demana perdó pels crims comesos durant la conquesta d'Amèrica.