El Parc Güell tornarà a regular l'entrada aquest dimecres amb el 50% de l'aforament i horaris d'ús exclusiu per a veïns

La desescalada també arriba al Parc Güell de Barcelona. Després que en les últimes setmanes els veïns hagin pogut gaudir lliurement de la segona atracció turística de la ciutat sense els nombrosos grups de visitants que l'omplen normalment, a partir d'aquest dimecres es tornaran a regular els accessos al recinte. Una represa de l'activitat, això sí, que es farà amb el 50% de l'aforament per "millorar la seguretat sanitària" i la "qualitat de la visita", segons ha anunciat en roda de premsa el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni.

L'objectiu, ha afegit el regidor Eloi Badia, també és reduir la "pressió turística" i la "massificació", de manera que hi haurà franges horàries d'ús exclusiu per als veïns de Barcelona, per als quals es reservaran també quatre dels accessos al recinte –quatre més seran d'accés mixt i un per a la sortida–. Així, els barcelonins podran accedir-hi sense presència de visitants entre les 6 i les 9.30 hores i de 20 a 23 h.

Amb les restriccions en l'aforament –que serà d'un màxim de 1.400 persones per hora–, l'Ajuntament preveu que els visitants al parc passin de 9 milions anuals a 4,5. La zona d'accés regulat, a més, passarà a ser d'1,7 hectàrees a 12. És una altra de les mesures que busca reduir les aglomeracions i millorar la "sostenibilitat" en l'ús del parc, segons els responsables del consistori.

Els turistes continuaran pagant entrada per accedir al conjunt arquitectònic d'Antoni Gaudí, mentre que les persones empadronades a Barcelona podran entrar-hi gratuïtament si, com fins ara, tramiten el carnet Gaudir Més. Badia ha garantit que s'agilitzarà el procés de tramitació d'aquesta targeta, que passarà a ser permanent, i que durant l'estiu els veïns podran accedir al parc també amb el carnet de Biblioteques de Barcelona.

El 14 de març, quan es va declarar l'estat d'alarma, el parc va quedar tancat i no es va reobrir fins al 20 de maig. Des de llavors fins dimecres, l'accés al recinte és lliure de 8 a 22 hores excepte a l’escala monumental, les zones de jocs infantils, els berenadors i els camins d’accés i sota el viaducte, que s’han mantingut tancats. Amb la reobertura total i la gestió de la nova etapa al parc, Collboni ha anunciat la creació d'entre 80 i 100 nou llocs de treball.