Pares i escoles fan pinya contra el tancament de classes de P3

Per segon any consecutiu, l’Escola Ramon Macip - Dolors Granés de Cardedeu, al Vallès Oriental, perdrà una línia de P3. La decisió ha agafat per sorpresa els pares i mestres del Granés: tot i que eren conscients de la baixada de la natalitat al municipi, s’havia pactat que el tancament de grups de P3 fos rotatiu entre les cinc escoles públiques que hi ha al municipi. “No ens esperàvem que ens tornés a tocar a nosaltres”, admet Alba Garriga, membre de la junta de l’AMPA de l’escola. Lluny de resignar-s’hi, les agrupacions de pares i mares de les cinc escoles han creat la plataforma A Cardedeu en Volem 10! per demanar que no es tanqui cap classe de P3 més, sinó que s’abaixin les ràtios de les línies existents.

El cas de Cardedeu no és aïllat. Pares i mares de diferents escoles del país s’han començat a organitzar davant l’imminent tancament de línies de P3 als seus centres. El departament d’Ensenyament no donarà xifres definitives dels tancaments fins que s’acabi el període de preinscripcions -que aquest any serà del 13 al 24 d’abril-, però ja hi ha centres als quals s’ha comunicat que perdran una línia. Des de la conselleria expliquen que el descens dels naixements a partir del 2008 obliga a reestructurar l’oferta de P3 i, en canvi, a redoblar esforços als instituts, on es preveu que augmentin notablement els alumnes.

El 2015, l’any de naixement dels nens i nenes que el curs que ve començaran P3, a Catalunya van néixer 1.139 infants menys que l’any anterior, segons dades de l’Idescat. En canvi, segons la mateixa font, al setembre ingressaran a l’ESO 2.500 alumnes més dels que han començat secundària aquest curs.

La comunitat educativa, però, no vol que el dinamisme de la demografia sigui una excusa, sinó una oportunitat: fan una crida per aprofitar la baixada de la natalitat per reduir el nombre de nens a les aules. “Nosaltres volem que s’abaixin les ràtios. Si ens mobilitzem perquè no ens tanquin a nosaltres, tancaran l’escola del costat i això tampoc ho volem”, afirma Garriga.

Els riscos de tancar una línia

La història s’ha repetit a Cerdanyola, a l’Escola Saltells. Ja havien fet la jornada de portes obertes quan des del departament es va comunicar a l’Ajuntament que es tancaria una línia de P3 en aquest centre. Des de la conselleria recorden que el padró ha fet una davallada de 65 alumnes entre el 2014 i el 2015 i que, malgrat que això hauria de suposar reduir més de dos grups, només se n’eliminarà un. La ràtio global del municipi es quedaria en 22 alumnes.

María José Jurado és membre de l’AMPA Saltells i alerta dels riscos que té suprimir aules de P3. “Tancant una línia no es perd només un mestre”, avisa, i posa d’exemple la possibilitat de quedar-se sense especialistes per a alumnes amb necessitats especials. A més, alerta que és fàcil que en pocs anys hi hagi aules del municipi que tinguin 27 o 28 alumnes, quan la ràtio és de 25. “A Cerdanyola, tenim moltes incorporacions a mig curs”, assegura. I alerta encara d’un tercer efecte: “Es malbaraten diners públics perquè tens obertes escoles que tenen aules tancades”.

Des de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, la Fapac, insisteixen a aprofitar que el sistema permet ara abaixar les ràtios. La presidenta de l’entitat, Belén Tascón, alerta que el tancament de les línies de P3 afecta sobretot l’escola pública. “Com que els concerts es renoven cada quatre anys, si un any no omples una línia, l’any següent la pots tornar a oferir”, explica, mentre que a l’escola pública quan desapareix una línia és “pràcticament irrecuperable”.

El clam de Tascón està força estès entre la comunitat educativa. “Per què no toquen les concertades?”, es pregunta Lluís Riera, un pare que volia apuntar el seu fill a l’Escola Malagrida d’Olot, que també perdrà una línia de P3 el curs que ve. Unes reivindicacions molt semblants que també es recullen a l’Escola Castell Ciuró de Molins de Rei, on han convertit les mobilitzacions en contra del tancament d’una aula de P3 en accions per promoure l’escola pública. “Si punxés la concertada, ens mantindrien la línia”, confien a l’AMPA, on creuen que per no perjudicar les altres escoles l’únic que poden fer és “lluitar per abaixar ràtios”.

Retreuen falta de planificació

El boom demogràfic de principis dels 2000 situa la pressió ara als instituts, però a la Fapac desvinculen els dos temes. “Tancar línies d’infantil no farà millorar l’ESO: ni els recursos ni els espais són els mateixos”, sosté Tascón. De fet, la presidenta de l’entitat és molt crítica amb la “manca de planificació a llarg termini” de la conselleria. “Per preparar els cursos de P3 tenen un parell d’anys, però per planificar l’ESO en tenen nou”, recorda.

Mentrestant, els pares i les escoles creuen els dits perquè els anuncis encara no oficials sobre el tancament de línies no els perjudiquin en la preinscripció, un procés que serà clau per decidir el futur més immediat dels centres.