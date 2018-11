El Parlament Europeu ratifica el dret a l'autoconsum energètic

El Parlament Europeu ha aprovat aquest dimarts la normativa que fixa nous objectius en l'àmbit energètic per combatre el canvi climàtic. Es tracta d'aconseguir que el 2030 el 32% de l'energia que es consumeixi a Europa sigui renovable i que el llindar d'eficiència energètica arribi al 32,5%. A més, es ratifica la prohibició a l'impost al sol i el reconeixement dels drets dels europeus a l'autoconsum energètic. Fins i tot preveu el dret dels consumidors a vendre l'excedent de producció.

El paquet anomenat d''Energia neta per a tots els europeus' estén l'obligació d'estalvi energètic actual fins al 2020, però també intenta que els estats membres tinguin normatives clares que permetin als seus ciutadans generar energia renovable per al seu propi autoconsum, emmagatzemar-lo i, fins i tot, vendre'n l'excés de la producció. A més, prohibeix recàrrecs a l'energia autoconsumida com feia, per exemple, l'impost al sol aplicat a Espanya i que el govern de Pedro Sánchez ja ha dit que derogarà.

De fet, com ha destacat l'eurodiputat per a les renovables i socialista espanyol, José Blanco López, "es consagra per primera vegada el dret a l'autoconsum, a produir, consumir, emmagatzemar i vendre l'excedent d'energia produïda" perquè "s'aposta per estendre els beneficis de les renovables als ciutadans més vulnerables".

Quins són els pròxims passos? Una vegada el Consell aprovi formalment l'acord i la regulació s'haurà d'aplicar a tots els estats membres i transposar la directiva a la seva legislació nacional no més tard de 18 mesos després que entri en vigor.

32% d'energia renovable

Els objectius aprovats aquest dimarts són lleugerament més baixos dels que van votar els eurodiputats inicialment, que apostaven per assolir un 35% d'energies d'origen renovable el 2030. Però estats com Alemanya i Polònia (i també Espanya quan governava el PP) reclamaven objectius més baixos, del 27%. Finalment, el Consell, la Comissió i el Parlament van pactar el 32% i aquesta és la normativa que s'ha aprovat aquest dimarts a Estrasburg.



El ple hi ha votat a favor amb 434 vots per al sí i 104 per al no en el cas de l'eficiència energètica i amb 434 vots a favor i 104 en contra en el cas del 32% d'energia d'origen renovable. La normativa ve acompanyada també d'una nova governança per a la Unió Energètica que també s'ha aprovat amb 475 vots a favor i 100 en contra.

Aquest nou marc legal ve acompanyat d'una clàusula de revisió que la fa susceptible a modificacions. L'objectiu es revisarà el 2023 i sempre a l'alça, mai a la baixa. Els països de la UE també hauran de garantir que, com a mínim, el 14% dels seus combustibles per al transport provinguin de fonts no contaminants. Cal tenir en compte que l'objectiu més ambiciós d'Europa és aconseguir la descarbonització de l'economia el 2050. Per això, per a l'eurodiputat per a les renovables i socialista espanyol, José Blanco López, "aquest és un pas intermedi que ens permetrà respectar l'Acord de París".