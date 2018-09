El Parlament avala salvar la línia de tren Salou-Cambrils

Tots els grups parlamentaris donen suport a mantenir l’actual infraestructura ferroviària de la Costa Daurada que enllaça l’Hospitalet de l’Infant i Tarragona, de manera que hi segueixin circulant els trens de Rodalies un cop es posi en marxa la variant del corredor mediterrani que enllaçarà aquest tram. La unanimitat de tots els partits a la proposta feta per Catalunya en Comú a la comissió d’Infraestructures aquesta setmana contrasta amb el posicionament dels alcaldes i del departament de Territori, partidari de desmuntar les vies que ara travessen els nuclis urbans un cop el tram del corredor funcioni per construir-hi, en un futur, un tramvia.

L’alcalde de Salou, Pere Granados (FUPS-PDECat); l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza (ERC); el de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Alfons García (PSC), el de Mont-roig del Camp, Fran Morancho (PSC), fa temps que treballen conjuntament per suprimir aquesta infraestructura ferroviària quan quedi en desús, i de fet l’empresa pública Adif ja ha licitat l’estudi de desmantellament entre l’estació Salou - Port Aventura i Cambrils. Deslliurar-se de la via, però, significa desplaçar l’estació als afores o fins i tot, en el cas Mont-roig del Camp, quedar-se sense.

Salou projecta crear un bulevard urbà als terrenys que ara ocupa l’estació urbana i l’alcalde va dir ahir que aviat replicaran de manera “contundent” a l’acord parlamentari, però ja va avançar que “no té validesa jurídica”. L’alcaldessa de Cambrils va reivindicar l’acord amb la Generalitat i va demanar que “es respecti”.

L’acord al Parlament, celebrat ahir per la Plataforma en Defensa del Transport Públic (PTP), preveu que el ministeri de Foment traspassi la línia Port Aventura-Cambrils a la Generalitat perquè la pugui adaptar a un tren tramvia. Mentre aquest nou sistema de transport no sigui una realitat, s’acorda també mantenir un servei de Rodalies en aquest tram que abasta uns 40 quilòmetres i que, només entre Salou i Cambrils, suma més de 650.000 usuaris a l’any. Les plataformes en suport del ferrocarril, els sindicats i el Síndic de Greuges es van posicionar en una línia semlant per no perdre el servei.

En paral·lel a les accions dels comuns al Parlament, el diputat d’aquesta formació per Tarragona, Fèlix Alonso, vol que Foment reconsideri suprimir les vies del tren d’aquests quatre municipis perquè “no té sentit que el tren s’hagi d’agafar lluny de la ciutat”. Alonso també fa seus els arguments de les plataformes en defensa del transport públic: “Mai s’ha fet un desmantellament ferroviari integral, i el cost del tren tramvia es dispararà”, augura.