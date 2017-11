Pas al costat del cap dels escortes dels Mossos per la marxa de Puigdemont

L’inspector cap dels escortes dels Mossos d’Esquadra, Francesc Camprubí, feia mesos que volia tenir menys responsabilitat però la marxa sobtada a Bèlgica del president, Carles Puigdemont, va desencadenar que demanés fer un pas al costat el 6 d’octubre. Segons fonts del cos, que Puigdemont se n’anés de Catalunya sense que ell se n’assabentés i burlant els escortes que tenia assignats va fer que Camprubí precipités la seva sol·licitud de passar a una situació de segona activitat. Aquest canvi, que requereix mig any de tràmits, li permetrà tenir una destinació tranquil·la, sense responsabilitat directiva, en mediació, formació, assessorament, anàlisi o suport.

Tres comandaments més -el comissari Manel Castellví, cap de la Comissaria General d’Informació; Joaquim Belenguer, subcap de la Comissaria General de Mobilitat, i el cap de la regió de Tarragona, l’intendent Jaume Giné- han demanat el mateix canvi i això ha sacsejat el cos. Tots quatre tenen 57 anys o estan a punt de fer-los, perquè aquesta és l’edat mínima per demanar la segona activitat si no s’ha patit una malaltia o un accident. Tot i que s’ha interpretat que ho han fet per no haver d’acatar l’aplicació de l’article 155 de la Constitució, el cos al·lega motius diferents.

Segons ha pogut saber l’ARA, Castellví va demanar el canvi el 19 d’octubre -dos dies abans del 155 i quan ja es veia a venir la intervenció del cos- per cansament i arran de la gestió dels atemptats terroristes del 17 d’agost. Cal recordar que El Periódico va publicar que els EUA havien avisat els Mossos d’un possible atemptat a la Rambla i El Mundo el va acusar, amb nom i cognom, d’haver ignorat aquesta informació.

Giné ja havia demanat el canvi al maig, quan encara ni s’albirava el 155, després de saber que no havia aconseguit l’ascens a comissari i havent constatat problemes físics. A Belenguer, que havia sigut membre de la Policia Nacional, feia anys que se l’anava arraconant i la setmana passada, després que li proposessin un nou càrrec més baix en l’escalafó, va demanar la segona activitat.

Trapero, a oficines

La notícia d’aquestes peticions ha saltat alhora que s’ha sabut que el ministeri de l’Interior ha destinat el major Josep Lluís Trapero, el cap del cos cessat pel 155, a tasques administratives a la comissaria central de Barcelona, a les Corts, lluny del Complex Egara, on hi ha la cúpula, i sense responsabilitats operatives.