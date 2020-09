La decisió final sobre l'assassinat de Pedro Álvarez

La pregunta que els últims mesos ha envoltat l'assassinat de Pedro Álvarez és si el cas ha prescrit o no. Álvarez va rebre un tret al cap que el va matar el 15 de desembre del 1992 a l'Hospitalet. La Policia Nacional va detenir un dels seus agents, José Manuel Segovia, com a presumpte autor del crim. Va passar poques setmanes a la presó perquè la jutge María José Magaldi el va deixar en llibertat i el 1995 va arxivar la causa. Com que el 2015 va fer vint anys d'aquest sobreseïment, la Fiscalia considera que llavors el cas va quedar prescrit. Però no té en compte que la causa es va reobrir entre el 1997 i el 2000, quan la Guàrdia Civil en va assumir la investigació. Per això l'advocat de la família d'Álvarez, Benet Salellas, ha defensat aquest migdia a l'Audiència de Barcelona que el cas no prescriurà fins d'aquí uns dies, quan farà vint anys del sobreseïment del 2000.

Més d'un centenar de persones s'han concentrat fora de l'Audiència per donar suport a la família abans de la vista en què s'ha debatut la decisió final sobre l'assassinat. Juanjo Álvarez i Carmen Peso, el pare i la mare de la víctima, no han faltat a la trobada. Ell ha tornat a portar la samarreta que recorda que "el policia assassí continua al carrer". Però el tribunal ha decidit fer la vista a porta tancada. Per tant, ni la família ni els mitjans l'han pogut seguir. Dins la sala, Salellas ha argumentat que la causa no ha prescrit. Com va al·legar al recurs contra la decisió del jutge de l'Hospitalet que porta el cas, l'advocat ha recordat que l'última interlocutòria era del 28 de setembre del 2000 –quan l'Audiència va confirmar l’arxivament de la causa–. Segons Salellas, el còmput de la prescripció s'ha de situar en aquesta data.

651x366 L'advocat Benet Salellas, al centre, dirigint-se als concentrats abans de la vista a l'Audiència / FRANCESC MELCION L'advocat Benet Salellas, al centre, dirigint-se als concentrats abans de la vista a l'Audiència / FRANCESC MELCION

El febrer d'aquest any el jutge de l'Hospitalet va rebutjar reobrir el cas, tot i que tenia "certs dubtes" sobre si havia prescrit. Però va considerar que, com ha mantingut la Fiscalia, el delicte havia prescrit per a l'autor del crim. Un aspecte que l'advocat de la família també ha intentat desmuntar. Ara l'Audiència de Barcelona ha de resoldre els pròxims dies si valora que la causa ha prescrit o no. Salellas ha qüestionat que ni el jutjat ni la Fiscalia hagin fet cap últim intent per reobrir el cas. L'advocat ha tornat a reclamar que siguin els Mossos d'Esquadra i no la Policia Nacional els que n'assumeixin la investigació i que es revisin amb les tecnologies actuals les proves, com la bala, la beina i l'arma requisada a l'agent que es conserven. En canvi, el cotxe que tenia el sospitós –un Opel Vectra blanc, el mateix vehicle des d'on es va disparar Álvarez– està desballestat.

El jutge de l'Hospitalet, que també va denegar les proves que volia la família, va demanar a la Policia Nacional que revisés l'assassinat per veure si es podia fer alguna nova investigació. La resposta del cos, que va arribar la setmana passada, ha ocupat menys d'una pàgina i mitja: "No es considera possible" que la repetició de les proves fetes al seu moment amb les tecnologies actuals "aporti resultats diferents". Ara l'última oportunitat per reobrir l'assassinat de Pedro Álvarez ja depèn de l'Audiència de Barcelona.