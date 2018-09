Pedro Duque vol que els controls al sistema universitari siguin "més eficients"

Que els casos de polítics amb tracte de favor a la Universidad Rey Juan Carlos no afectin el prestigi universitari. Sota aquesta premissa –i amb un missatge a l'uníson– totes les universitats espanyoles han demanat als polítics que la universitat no s'utilitzi com una arma llancívola. Abans del seu primer ple al consell d'universitats, el ministre de Ciència i Universitats, Pedro Duque, s'ha alineat amb els rectors i ha reivindicat la bona salut del sistema universitari, però ha reivindicat controls "més eficients".

"El control existeix, però hem d'acostar els controls de qualitat on passen les coses: no estem dient que no funcioni, sinó que hem d'intentar que siguin més eficients", ha reivindicat Duque, que ha insistit que el sistema espanyol "és de molta qualitat".

Una setmana després de la dimissió de l'exministra de Sanitat Carmen Montón i que es posés en dubte la tesi del mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez, Duque ha traslladat als alumnes que "tot aquest soroll passarà" i ha demanat a les empreses que no "es deixin portar" per aquest moment.

"Tot es redueix a uns casos molt puntuals d'un institut molt concret", ha considerat el ministre, que ha afegit que "la imatge no hauria de sortir perjudicada perquè no és una generalització". No obstant això, ha afirmat que no es pot garantir que en casos concrets no torni a passar. "És com dir que no li tinguin mania un nen al cole: no puc dir-ho", ha sentenciat.

Hores abans de la trobada, els rectors havien consensuat un comunicat en què han demanat als polítics que no utilitzin la universitat dins les seves "legítimes disputes polítiques" i han assegurat que compleixen "amb tots aquells requisits" que els sol·licita l'Estat per les seves titulacions.

Precisament, el president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), Roberto Fernández, ha assegurat poc abans d'entrar a la reunió que volien traslladar a Duque la necessitat de sentir "el seu alè" amb paraules de suport. En el seu document de quatre punts, els rectors han qualificat de casos "absolutament lamentables, condemnables i que s'han de corregir amb contundència" les presumptes irregularitats conegudes en les últimes setmanes en relació amb alguns polítics.

El comunicat, però, vol deixar clara la diferència entre els casos dels polítics beneficiats per la URJC i el cas de Pedro Sánchez. Fernández ha assegurat que "no reconeixen el cas tesi doctoral" de Pedro Sánchez, però que, en canvi, "és veritat" que hi ha un "cas màster" de l'institut de dret públic de la URJC. Concretament, el president de la CRUE ha dit que la Universitat Camilo José Cela –on va fer la tesi Sánchez–, ha actuat de "manera impecable" i "d'acord amb tota la legalitat, la general i la pròpia".

A la pregunta de si els alumnes poden estar tranquils, Fernández ha dit: "Totes les famílies, tots els estudiants han de saber que està absolutament garantit el seu títol acadèmic, el valor de mercat d'aquest títol acadèmic, i que el conjunt d'universitats compleixen amb totes les normatives que ens posa l'Estat".

La CRUE afegeix en el seu document que els representants polítics s'han d'ocupar de les "necessitats urgents" com són aportar més recursos i posar-se d'acord mitjançant un pacte d'Estat en una nova llei universitària.