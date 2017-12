Plataforma per la Llengua premia els 150 establiments que fan més bon ús del català

Plataforma per la Llengua premia 150 establiments pel bon ús de la llegua catalana en els seus locals. Els negocis més ben valorats en l'ús del català són els supermercats Bon Preu i el bar Terra d'Escudella de Sants, que avui han rebut un distintiu de recomanació per l'aplicació CatalApp. Establiments com els Cinemes Texas i la Fàbrica Moritz de Barcelona també formen part de la llista dels més ben valorats. El president de la Plataforma per la Llengua, Òscar Escuder, recorda l'objectiu pel qual es va engegar aquesta campanya: "El que volem des de la plataforma és normalitzar aquesta tasca de l'ús del català. Tant de bo no hagéssim de felicitar-los per fer precisament el que s'hauria de fer a tots els locals".

L'aplicació mòbil es va posar en marxa el març d'aquest any i ja ha aconseguit més de 42.500 descàrregues -en Android i iOS-. Els usuaris que tinguin l'apli descarregada poden veure les valoracions dels locals i quin ús fan del català. Per qualificar els establiments l'usuari ha d'estar-hi registrat -ja en són més de 8.000-; les puntuacions poden ser negatives o positives, i també es poden escriure comentaris sobre el tracte rebut. El cap de relacions externes de la cadena de supermercats Bon Preu, Josep Castany, creu que l'ús del català és un punt positiu per a ells: "És un tema de proximitat. Adreçar-se als clients en la seva llengua i tenir una oferta de productes locals és un valor distintiu. Per a nosaltres, és un tema de diferenciació positiva respecte als nostres competidors. Dins el sector som una empresa petita però competitiva".

Al marge de l'idioma, el bar Terra d'Escudella també aposta per fer cuina catalana i de recuperació cultural i gastronòmica. Un dels socis, Pau Canela, explica que la tasca que fan ells va més enllà: "En l'hostaleria la llengua vehicular normalment no és el català. Nosaltres sempre oferim el nostre servei en català i creiem que és així com hauria de ser. A més, també fem plats de les Illes, del País Valencià i dels Països Catalans en general. Intentem promocionar la gastronomia i la cultura pròpies".

Tot i que el 68% de les valoracions de l'aplicació són positives, Plataforma per la Llengua es posarà en contacte amb aquells locals que hagin estat més mal valorats i els ajudarà a millorar el seu ús del català per tractar amb la clientela.