Plega un altre càrrec de Salut en plena crisi del covid

Nova baixa a la conselleria de Salut. Josep Ramon Morera ha renunciat al càrrec de cap del gabinet tècnic del departament argumentant motius personals. Segons ha avançat RAC1, el Govern ha destituït Morera, però des del departament asseguren que ha sigut ell mateix qui ha pres la decisió de deixar el càrrec i remarquen que no formava part del gabinet de la consellera, sinó que depenia de la secretaria general.

Aquesta és la tercera baixa destacada a la conselleria que capitaneja Alba Vergés des de l'inici de la crisi del covid: primer va ser la sortida per motius de salut de Joan Guix com a secretari de Salut i, després, la del César Velasco com a director de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya.

Els càrrecs encara no han estat rellevats i avui mateix el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, demanava, en una entrevista a Catalunya Ràdio, un "lideratge" a Salut Pública que "pugui posar les coses en ordre" i muntar una "bona resposta" contra el covid-19. Després de la sortida de Joan Guix com a secretari per problemes de salut, Trilla ha indicat que "cal una figura, algú, un equip petit però amb algun lideratge".