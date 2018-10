Polèmica per un fil de Twitter de Rodalies contra els manters

Un fil de Twitter de Rodalies que denuncia la presència de manters a l'estació de Renfe de la plaça Catalunya i que demana als passatgers que no els comprin objectes per fer-los marxar ha despertat aquest matí les crítiques dels usuaris a les xarxes. La CUP considera que les piulades són "racistes i classistes" i que hi ha problemes més importants al transport públic com ara "l'encariment i la qualitat del servei".

Us demanem no comprar objectes a aquests venedors il·legals. Potser així aconseguirem que marxin. Gràcies. — Rodalies Catalunya (@rodalies) 26 d’octubre de 2018

Al fil, Rodalies alerta de les dificultats que hi hauria si calgués fer una evacuació del vestíbul de l'estació per motius de seguretat i denuncia que hi ha uns 100 llocs de venda ambulant cada dia. La companyia assegura que ha fet 600 trucades al 112 per denunciar la situació i que ha demanat als Mossos i a la Guàrdia Urbana que mantinguin lliures els accessos, però res "no ha millorat". Considera que la situació pot derivar en "un greu problema de seguretat".