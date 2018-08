Polèmica per l'apagada de la flama del peveter del Fossar de les Moreres

La flama del peveter del Fossar de les Moreres es va apagar ahir al vespre, segons ha denunciat l'entitat Memorial 1714, que ha reclamat a l'Ajuntament de Barcelona que ho resolgui perquè "el record que representa la flama queda desatès" en aquesta situació. El consistori ha descartat que es tracti d'un acte vandàlic i ha assegurat que l'origen de l'apagada és un problema tècnic en el regulador del peveter. La regidora de Ciutat Vella, Gala Pin, ha explicat en un tuit que l'Ajuntament tornarà a encendre la flama que corona el monument als defensors de la ciutat durant el setge del 1714 "tan aviat com es pugui".

L'apagada del peveter ha generat polèmica les últimes hores, sobretot a les xarxes socials, per la falta d'una resposta oficial sobre els motius de la incidència. El primer avís el va fer ahir al vespre un dels membres de la junta directiva de l'entitat Memorial 1714, Joan Llacuna, que ha lamentat que quan va donar l'avís al 010 no se'l va atendre correctament i se'l va emplaçar a fer una instància. També alguns grups de l'oposició han qualificat l'incident i la resposta al Memorial 1714 d'"inapropiats", com ha fet ERC. "Volem saber-ne els motius i que torni la flama com més aviat millor", ha valorat en un tuit el líder dels republicans a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch.

Una vegada descartat l'atac vandàlic al Fossar, els tècnics del consistori ja treballen per resoldre la incidència en el termini de temps més breu possible.