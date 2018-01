Polèmica a la xarxa pel "masclisme" d'una de les definicions de 'fàcil' als diccionaris

Els diccionaris han de recollir com és el llenguatge –des del punt de vista de la norma però també de l'ús– o han de reflectir els canvis socials que rebutgen accepcions abans utilitzades amb normalitat però que ara trenquen la correcció política?

Aquest debat etern va ressorgir ahir a la xarxa quan algunes usuàries es van queixar d'una de les accepcions de l'adjectiu "fàcil" a la definició que en fa el diccionari de la Real Academia Española: "Dit especialment d'una dona. Que es presta sense problemes a mantenir relacions sexuals".

La usuària Belén Aguinaga ( @belenagui2) va fer a les 13.12 hores una piulada que deia: "He entrat a la RAE i he ensopegat amb aquesta definició de la paraula 'fàcil'. De debò?"

Hola @RAEinforma , he entrado en la RAE y me he topado con esta definición de la palabra fácil... ¿en serio? pic.twitter.com/iMYOqpqq13 — Belen Aguinaga (@belenagui2) 24 de gener de 2018

La resposta que li va donar @RAEinforma al cap de tres minuts (a les 13.15 hores) va ser que "aquesta accepció està documentada i els diccionaris es limiten a recollir-la".

#RAEconsultas Esa acepción está documentada en el uso y los diccs. se limitan a recogerla; no la inventan ni la imponen. También se usa así el adj. referido a hombres, pero es mucho más frecuente para aludir a mujeres. Por eso en la def. se dice «especialmente». — RAE (@RAEinforma) 24 de gener de 2018

Però això no va calmar precisament els ànims, i la polèmica i les acusacions de masclisme cap als responsables del diccionari van anar creixent. L'impuls definitiu va ser el tuit que va fer a les 16.40 hores @LauraEscanes, la 'influencer' que va saltar encara més a la fama de la xarxa arran del seu casament amb Risto Mejide i que té gairebé 48.500 seguidors a Twitter.

El cas és que el de la RAE no és l'únic diccionari que recull aquest tipus d'accepció de la paraula "fàcil", tot i que sí que és el que ho fa amb menys matisos. El diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans diu: "Que no costa gaire que s'avingui al tracte sexual". I afegeix, com a exemple: "Una dona fàcil".

En canvi, el Ddiccionari d'Ús de la Llengua d'Enciclopèdia Catalana –almenys en la versió en línia– ja no fa cap menció al sexe de la persona que defineix com a "fàcil". Diu: "Dit de la persona que es deixa seduir, que no oposa resistència a les sol·licitacions amoroses".

El Diccionari de Llengua Catalana de VOX va més enllà en la correcció política i diu: "Persona que es deixa seduir sense oposar gaire resistència i que es presta fàcilment a tenir relacions sexuals". I afegeix una nota: "Té un valor despectiu".