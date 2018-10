Polseres Candela, entre els guanyadors dels premis Solidaritat ONCE Catalunya

L'associació Polseres Candela, juntament amb el programa de ràdio 'Ser especials', Marc Buxaderas, el Nàstic de Tarragona i l'Ajuntament de Masquefa han guanyat els premis Solidaritat ONCE Catalunya "per la seva sensibilitat social, dedicació en pro dels drets dels més desafavorits". "Fan una tasca diària, callada i tenaç i demostren que amb esforç i constància hi ha realitats que es poden canviar", ha subratllat avui el president del consell territorial de l'ONCE, Enric Botí, a l'acte on s'han anunciat els premiats.



L'ONG guanyadora ha sigut Polseres Candela, una fundació que recapta diners per a la investigació del càncer infantil iniciada el 2013, quan una nena amb leucèmia, la Candela, va començar a fer braçalets durant les hores que passava a l'hospital i les seves amigues les venien al seu poble natal.



A més, s'ha premiat el programa de ràdio 'Ser especials', impulsat per la Fundació Mercè Pla i emès a Ràdio Ebre - Cadena SER. Aquest espai radiofònic és realitzat, produït i presentat per persones amb discapacitat, que sensibilitzen i acosten la discapacitat intel·lectual a la població.



En la categoria de persona física, Marc Buxaderas, un jove amb paràlisi cerebral tetraplègica, ha sigut el guanyador per "la seva actitud vital i la capacitat de superació". Buxaderas organitza xerrades i fa monòlegs per normalitzar la discapacitat i canviar la percepció de la gent.



El Club Gimnàstic de Tarragona ha sigut el guardonat per ser el primer club a crear una secció de futbol per a persones amb discapacitat. Arran d'aquesta iniciativa la Lliga de Futbol Professional va impulsar la temporada passada La Lliga Genuine, on competeixen equips de Primera i Segona Divisió que han seguit l'exemple del Nàstic.



Finalment, s'ha premiat l'Ajuntament de Masquefa pel seu projecte "CTC Accesbible", que permet que la persones amb qualsevol mena de discapacitat puguin accedir a les tecnologies de la informació i la comunicació en igualtat de condicions i puguin beneficiar-se tant a nivell personal com laboral.

Els premis Solidaritat s'atorguen des del 2001 i entre els guanyadors de les edicions anteriors hi ha personalitats com Miquel Martí i Pol, Pere Casaldàliga, Anna Vives o les fundacions de Vicenç Ferrer o Pasqual Maragall. Els premiats de l'edició d'aquest any, que coincideix amb els 80 anys de la Fundació ONCE, rebran els seus guardons el pròxim 10 de desembre a l'Auditori ONCE Catalunya.