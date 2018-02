El nou Port Olímpic de Barcelona tindrà el doble d’espai públic

El nou Port Olímpic començarà la seva transformació l’any 2019 i, segons les previsions, el 2020 ja es començaran a veure els primers canvis destinats a convertir aquest espai en un lloc més familiar. “Volem doblar la superfície del passeig perquè volem que els veïns i les veïnes de tota la ciutat tornin al Port Olímpic i se’l sentin seu”, ha dit l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. En total, es passarà dels actuals 18.000 m2 d’espai públic a 48.000 m2. Entre les principals novetats, que inclouen l’expulsió dels locals d’oci, destaca també la connectivitat de tota la platja amb el Port Olímpic, tant des de la platja de la Barceloneta com des de la de Nova Icària, al costat Besòs, tal com va avançar l'ARA al novembre. Colau ha lamentat que el Port “havia derivat en un espai poc agradable per als veïns” i que “ha anat desvirtuant l’espai als ulls de la ciutadania”. Els 24 locals d’oci actuals al moll de Mestral deixaran d’existir el 2020 (quan acaba la concessió) i se substituiran per espais relacionats amb el sector nàutic. El nombre de restaurants, en canvi, al moll de Gregal, es mantindrà, així com les seves terrasses, tot i que “estaran més integrades a l’entorn”, segons la tinent d’alcalde Janet Sanz. Finalment, la transformació també inclou la reforma del dic de Recer, que actualment està en mal estat i no fa la seva funció. La transformació costarà 39 milions d’euros, però, segons Colau, s’autofinançarà perquè es pagarà amb les diferents explotacions del servei.

A la roda de premsa, per visualitzar l’acord entre totes les administracions i entitats implicades hi han participat l’alcaldessa Colau; la tinent d’alcalde Janet Sanz, el secretari general de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Ricard Font; el president de l’Associació de Veïns de la Vila Olímpica, Jordi Giró; el president del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, i el capità del Port Olímpic, Joan Guitart.